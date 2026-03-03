Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Динамо, который не входит в планы Костюка, нашел клуб в Грузии
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 23:44 |
835
1

Александре Пейкришвили присоединился к «Гагре», где будет выступать на правах аренды

ФК Динамо Киев. Александре Пейкришвили

Полузащитник киевского «Динамо» Александре Пейкришвили определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.

19-летний футболист, контракт которого принадлежит «бело-синим», присоединился к грузинской «Гагре», где будет выступать на правах аренды до 31 декабря 2026-го.

В понедельник, 2 марта, Пейкришвили сыграл первый матч в команде Желько Любеновича – бывшего тренера луганской «Зари», полтавской «Ворсклы» и ужгородского «Миная».

Полузащитник вышел в стартовом составе против «Самгурали» в игре первого тура чемпионата Грузии, однако его команда потерпела поражение со счетом 0:1.

В июле 2024 года Александре сменил «Динамо» из Тбилиси на Киев, однако не сумел впечатлить тренерский штаб украинского клуба. В активе грузинского игрока – 27 матчей за «Динамо» U-19, семь голов и одна результативная передача.

В июне 2025 года 19-летний футболист вернулся в «Динамо» Тбилиси на правах аренды, сыграв всего два матча за первую команду и 20 игр в составе второй (два забитых мяча).

Пейкришвили провел 15 матчей в футболке сборной Грузии U-19 и записал на свой счет один результативный удар.

Динамо Киев чемпионат Грузии по футболу Гагра Желько Любенович Александре Пейкришвили трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Transfermarkt
