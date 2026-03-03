Футболист Динамо, который не входит в планы Костюка, нашел клуб в Грузии
Александре Пейкришвили присоединился к «Гагре», где будет выступать на правах аренды
Полузащитник киевского «Динамо» Александре Пейкришвили определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Информация об этом появилась на портале Transfermarkt.
19-летний футболист, контракт которого принадлежит «бело-синим», присоединился к грузинской «Гагре», где будет выступать на правах аренды до 31 декабря 2026-го.
В понедельник, 2 марта, Пейкришвили сыграл первый матч в команде Желько Любеновича – бывшего тренера луганской «Зари», полтавской «Ворсклы» и ужгородского «Миная».
Полузащитник вышел в стартовом составе против «Самгурали» в игре первого тура чемпионата Грузии, однако его команда потерпела поражение со счетом 0:1.
В июле 2024 года Александре сменил «Динамо» из Тбилиси на Киев, однако не сумел впечатлить тренерский штаб украинского клуба. В активе грузинского игрока – 27 матчей за «Динамо» U-19, семь голов и одна результативная передача.
В июне 2025 года 19-летний футболист вернулся в «Динамо» Тбилиси на правах аренды, сыграв всего два матча за первую команду и 20 игр в составе второй (два забитых мяча).
Пейкришвили провел 15 матчей в футболке сборной Грузии U-19 и записал на свой счет один результативный удар.
