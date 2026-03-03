Кейн в текущем сезоне может повторить бомбардирское достижение Месси

Английский нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн может повторить достижение Лионеля Месси в ХХІ веке по количеству реализуемых пенальти в одном сезоне во всех турнирах.

На данный момент в активе Кейна 14 забитых мячей с пенальти в сезоне 2025/26.

Лишь 4 гола не хватает англичанину до повторения рекорда столетия. Лионель Месси в сезоне 2011/12 реализовал 18 одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, что Кейн в минувшем сезоне установил личный рекорд, составляющий 15 забитых мячей с пенальти.

Игроки топ-5 лиг с наибольшим количеством реализуемых пенальти в одном сезоне во всех турнирах (клуб и сборная) в ХХІ веке