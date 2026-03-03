Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 марта 2026, 20:37 |
Кейн в текущем сезоне может повторить бомбардирское достижение Месси

Английский нападающий реализовал уже 14 пенальти в сезоне 2025/26 во всех турнирах

Кейн в текущем сезоне может повторить бомбардирское достижение Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн может повторить достижение Лионеля Месси в ХХІ веке по количеству реализуемых пенальти в одном сезоне во всех турнирах.

На данный момент в активе Кейна 14 забитых мячей с пенальти в сезоне 2025/26.

Лишь 4 гола не хватает англичанину до повторения рекорда столетия. Лионель Месси в сезоне 2011/12 реализовал 18 одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, что Кейн в минувшем сезоне установил личный рекорд, составляющий 15 забитых мячей с пенальти.

Игроки топ-5 лиг с наибольшим количеством реализуемых пенальти в одном сезоне во всех турнирах (клуб и сборная) в ХХІ веке

  • 18 – Лионель Месси (Барселона), 2011/12
  • 15 – Гарри Кейн (Бавария), 2024/25
  • 15 – Чиро Иммобиле (Лацио), 2019/20
  • 15 – Мемфис Депай (Лион), 2020/21
  • 15 – Роберт Левандовски (Бавария), 2016/17
  • 14 – Гарри Кейн (Бавария), 2025/26
  • 14 – Златан Ибрагимович (Милан), 2011/12
  • 14 – Криштиану Роналду (Ювентус), 2019/20
  • 14 – Криштиану Роналду (Ювентус), 2020/21
  • 14 – Криштиану Роналду (Реал), 2011/12
Сергей Турчак Источник: Instagram
Комментарии 2
Philip J. Fry
Mark4854590
