Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Спортсменка – о спорте в Украине
Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о спорте в Украине во время войны.
«У нас сейчас спорт на много лет отброшен назад – это очень грустно. Но создается впечатление, что мир мало понимает это. Спортсмены – это те люди, которые могут напоминать своими результатами и своим голосом об Украине в мире», – сказала Свитолина.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) на стадии полуфинала завершила выступления на престижном турнире BNP Paribas Open серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, уступив Елене Рыбакиной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
