Динамо отказалось от футболиста, который уехал играть за российский клуб

Киевское «Динамо» отказалось от услуг форварда сборной Сальвадора Брайана Хиля во время зимнего трансферного окна 2025 года. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко:

«Селекционный отдел клуба долгое время скаутинговал разных нападающих. Тренерскому штабу предлагали Брайана Хиля, игравшего в чемпионате Колумбии и переехавшего за 1,5 млн евро в чемпионат оркостана – в «Балтику». От него отказались. Сейчас он один из лучших бомбардиров чемпионата».

Хиль большую часть своей карьеры играл за команды из Сальвадора, однако также имеет опыт выступлений за колумбийские и бельгийские клубы. К российской команде форвард присоединился 18 января 2025 года.

В нынешнем сезоне Брайан провел 21 игру, забив десять голов – нападающий занимает второе место в рейтинге бомбардиров местного чемпионата. В активе Хиля пять результативных ударов за 20 игр в футболке сборной.

Контракт сальвадорца истекает в мае 2029-го, а его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.