Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо отказалось от футболиста, который уехал играть за российский клуб
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 12:13 |
Динамо отказалось от футболиста, который уехал играть за российский клуб

«Бело-синим» предлагали услуги Брайана Хиля, который в нынешнем сезоне забил десять голов

Динамо отказалось от футболиста, который уехал играть за российский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Хиль Уртадо

Киевское «Динамо» отказалось от услуг форварда сборной Сальвадора Брайана Хиля во время зимнего трансферного окна 2025 года. Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко:

«Селекционный отдел клуба долгое время скаутинговал разных нападающих. Тренерскому штабу предлагали Брайана Хиля, игравшего в чемпионате Колумбии и переехавшего за 1,5 млн евро в чемпионат оркостана – в «Балтику». От него отказались. Сейчас он один из лучших бомбардиров чемпионата».

Хиль большую часть своей карьеры играл за команды из Сальвадора, однако также имеет опыт выступлений за колумбийские и бельгийские клубы. К российской команде форвард присоединился 18 января 2025 года.

В нынешнем сезоне Брайан провел 21 игру, забив десять голов – нападающий занимает второе место в рейтинге бомбардиров местного чемпионата. В активе Хиля пять результативных ударов за 20 игр в футболке сборной.

Контракт сальвадорца истекает в мае 2029-го, а его трансферная стоимость составляет 2,8 миллиона евро.

Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
