Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 18:59 |
Лучший бомбардир сезона УПЛ сказал, кто может выиграть эту гонку

Гайдучик назвал конкурентов

ФК Полесье

Форвард Полесья Николай Гайдучик с восемью голами лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона УПЛ.

Игрок предположил, кто бы мог выиграть эту гонку, если исключить его самого.

«Думаю, у Твердохлеба есть шансы стать лучшим бомбардиром. 12-13 может забить, хотя важным фактором будут пенальти. Еще Краснопир и Фаал – интересно на них посмотреть. У них ест шансы».

«Пономаренко? Интересный вариант. Он не играл раньше, а сейчас он получает игровое время», – сказал Гайдучик.

Николай Гайдучик Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Егор Твердохлеб Матвей Пономаренко
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
