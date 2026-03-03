Лучший бомбардир сезона УПЛ сказал, кто может выиграть эту гонку

Форвард Полесья Николай Гайдучик с восемью голами лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона УПЛ.

Игрок предположил, кто бы мог выиграть эту гонку, если исключить его самого.

«Думаю, у Твердохлеба есть шансы стать лучшим бомбардиром. 12-13 может забить, хотя важным фактором будут пенальти. Еще Краснопир и Фаал – интересно на них посмотреть. У них ест шансы».

«Пономаренко? Интересный вариант. Он не играл раньше, а сейчас он получает игровое время», – сказал Гайдучик.