Лучший бомбардир сезона УПЛ сказал, кто может выиграть эту гонку
Гайдучик назвал конкурентов
Форвард Полесья Николай Гайдучик с восемью голами лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона УПЛ.
Игрок предположил, кто бы мог выиграть эту гонку, если исключить его самого.
«Думаю, у Твердохлеба есть шансы стать лучшим бомбардиром. 12-13 может забить, хотя важным фактором будут пенальти. Еще Краснопир и Фаал – интересно на них посмотреть. У них ест шансы».
«Пономаренко? Интересный вариант. Он не играл раньше, а сейчас он получает игровое время», – сказал Гайдучик.
