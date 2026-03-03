Фейковые новости. Известно, где находится Роналду

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, новость о том, что Криштиану Роналду из-за войны на территории Ирана и обстрелов ближайших стран покинул Саудовскую Аравию, является фейковой.

Ранее появилась информация о возвращении Роналду в Мадрид после того, как дроны атаковали посольство США в Саудовской Аравии.

Романо сообщает, что португальский бомбардир находится на базе клуба Аль-Наср и готовится к новому туру чемпионата.

Аль-Наср недавно вышел на первое место в таблице и опережает Аль-Ахли на два пункта.