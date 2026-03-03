Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч с Англией
3 марта в 19:00 в Анталье пройдет игра квалификации чемпионата мира 2027
Назван стартовый состав женская сборная Украины в квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
3 марта в 19:00 женская сборная Украины сыграет против команды Англии. Игра пройдет в турецкой Анталье.
Главный тренер сборной Украины Ия Андрущак определила стартовый состав сине-желтой команды.
В группе A3 выступают: Испания, Англия, Исландия, Украина.
Далее 7 марта украинки сыграют против команды Испании, поединок также состоится в Анталье (Турция).
Стартовые составы на матч женских команд Украина – Англия
Украина: Самсон, Шайнюк, Петрик, Котик, Корсун, Басанская (кап), Андрухив, Калинина, Овдийчук, Козлова, Кравчук.
Запас: Боклач, Келюшик (вратари), Подольская, Котяш, Гирин, Ивкова, Заборовец, Шматко, Когут, Глущенко, Ольхова.
Англия: Хэмптон, Ле Тиссье, Хайндс, Уолш, Уильямсон (к), Вуббен-Мой, Парк, Стенвей, Руссо, Блиндкилд-Браун, Хемп.
Запас: Бронз, Мурхаус (вратарь), Паттинсон, Морган, Фиск, Келли, Кендалл, Бивер-Джонс, Джеймс, Робак (вратарь), Картер, Годфри.
