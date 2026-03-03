Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч с Англией
Чемпионат мира
03 марта 2026, 18:07 | Обновлено 03 марта 2026, 18:39
Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч с Англией

3 марта в 19:00 в Анталье пройдет игра квалификации чемпионата мира 2027

Getty Images/Global Images Ukraine

Назван стартовый состав женская сборная Украины в квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

3 марта в 19:00 женская сборная Украины сыграет против команды Англии. Игра пройдет в турецкой Анталье.

Главный тренер сборной Украины Ия Андрущак определила стартовый состав сине-желтой команды.

В группе A3 выступают: Испания, Англия, Исландия, Украина.

Далее 7 марта украинки сыграют против команды Испании, поединок также состоится в Анталье (Турция).

Стартовые составы на матч женских команд Украина Англия

Украина: Самсон, Шайнюк, Петрик, Котик, Корсун, Басанская (кап), Андрухив, Калинина, Овдийчук, Козлова, Кравчук.

Запас: Боклач, Келюшик (вратари), Подольская, Котяш, Гирин, Ивкова, Заборовец, Шматко, Когут, Глущенко, Ольхова.

Англия: Хэмптон, Ле Тиссье, Хайндс, Уолш, Уильямсон (к), Вуббен-Мой, Парк, Стенвей, Руссо, Блиндкилд-Браун, Хемп.

Запас: Бронз, Мурхаус (вратарь), Паттинсон, Морган, Фиск, Келли, Кендалл, Бивер-Джонс, Джеймс, Робак (вратарь), Картер, Годфри.

По теме:
Украина – Англия. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
Ия АНДРУЩАК: «Мы с Англией на разных планетах. У них просто космос»
Украина – Англия. Текстовая трансляция матча
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Украина - Англия женская сборная Англии по футболу Лига наций по футболу среди женщин стартовые составы Ия Андрущак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
