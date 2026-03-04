Испания04 марта 2026, 00:32 |
Андрей ЛУНИН: «Мы ждем его возвращения в Реал»
Вратарь поддержал Родриго
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал партнера по команде бразильского вингера Родриго, который получил серьезную травму.
«Держись! Мы с тобой и ждем твоего возвращения еще лучшим и сильнее!» — написал Андрей Лунин в сторис Instagram.
Ранее у бразильца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска правого колена. Ожидается, что он пропустит около 6-7 месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира по футболу 2026, который пройдет летом.
