Андрей ЛУНИН: «Мы ждем его возвращения в Реал»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал партнера по команде бразильского вингера Родриго, который получил серьезную травму.

«Держись! Мы с тобой и ждем твоего возвращения еще лучшим и сильнее!» — написал Андрей Лунин в сторис Instagram.

Ранее у бразильца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска правого колена. Ожидается, что он пропустит около 6-7 месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира по футболу 2026, который пройдет летом.