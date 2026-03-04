Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ЛУНИН: «Мы ждем его возвращения в Реал»
Испания
04 марта 2026, 00:32 |
307
0

Андрей ЛУНИН: «Мы ждем его возвращения в Реал»

Вратарь поддержал Родриго

04 марта 2026, 00:32 |
307
0
Андрей ЛУНИН: «Мы ждем его возвращения в Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал партнера по команде бразильского вингера Родриго, который получил серьезную травму.

«Держись! Мы с тобой и ждем твоего возвращения еще лучшим и сильнее!» — написал Андрей Лунин в сторис Instagram.

Ранее у бразильца диагностировали разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска правого колена. Ожидается, что он пропустит около 6-7 месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира по футболу 2026, который пройдет летом.

По теме:
Арбелоа созвал срочное совещание в Реале за закрытыми дверями
«Заслуживаю ли я этого?» Родриго впервые прокомментировал страшную травму
Флорентино Перес хочет избавиться от трех футболистов Реала
Андрей Лунин травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма колена Ла Лига Родриго Гоес
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03 марта 2026, 18:12 15
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»

Герреро не слишком результативен в Динамо

Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Футбол | 03 марта 2026, 07:34 5
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи

Футболист хочет найти новый клуб

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03.03.2026, 00:05
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
Футбол | 03.03.2026, 21:39
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
ПИХАЛЕНОК: «В первом тайме было непросто сломать оборону»
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Футбол | 03.03.2026, 20:02
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 16:23 9
Футбол
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем