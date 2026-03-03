Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к чемпионату мира
Чемпионат мира
03 марта 2026, 14:17 |
289
1

Женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к чемпионату мира

Соперницами «сине-желтых» станет команда Англии, поединок состоится 3 марта в 19:00

03 марта 2026, 14:17 |
289
1 Comments
Женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к чемпионату мира
УАФ

Во вторник, 3 марта, женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к чемпионату мира 2027 года – соперницами «сине-желтых» станет команда Англии.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. При поддержке Турецкой футбольной федерации и по согласованию с УЕФА матчи состоятся в Анталье на стадионе «Мардан», который вмещает 7 428 зрителей и отвечает всем критериям УЕФА.

Соперницами сборной Украины в группе A3 станут Испания, Англия и Исландия. 7 марта подопечные Ии Андрущак сыграют против команды Испании, поединок также состоится в Анталье (Турция).

Календарь матчей женской сборной Украины:

  • 03.03.2026. Украина – Англия
  • 07.03.2026. Украина – Испания
  • 14.04.2026. Исландия – Украина
  • 18.04.2026. Испания – Украина
  • 05.06.2026. Украина – Исландия
  • 09.06.2026. Англия – Украина

Инфографика

По теме:
Украинка назначена главным судьей на игру квалификации ЧМ-2027 среди женщин
Ия АНДРУЩАК: «В сборной вынужденно провели два кадровых изменения»
Украина – Англия. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат мира по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу женская сборная Англии по футболу Украина - Англия Ия Андрущак
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Он – лидер Динамо, но в сборной большая конкуренция»
Футбол | 03 марта 2026, 13:57 1
Сергей РЕБРОВ: «Он – лидер Динамо, но в сборной большая конкуренция»
Сергей РЕБРОВ: «Он – лидер Динамо, но в сборной большая конкуренция»

Наставник национальной команды поделился мнением о перспективах полузащитника Владимира Бражко

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03 марта 2026, 06:55 21
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха

Горняки сыграют в Кракове

Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Футбол | 02.03.2026, 20:36
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Футбол | 03.03.2026, 09:04
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Футбол | 03.03.2026, 11:18
Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Могут сразу собирать манатки и домой.
Ответить
0
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 27
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 17
Олимпийские игры
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
Челси попытается договориться с Шахтером по поводу Михаила Мудрика
02.03.2026, 01:32 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем