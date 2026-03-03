Во вторник, 3 марта, женская сборная Украины начинает свой путь в отборе к чемпионату мира 2027 года – соперницами «сине-желтых» станет команда Англии.

Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. При поддержке Турецкой футбольной федерации и по согласованию с УЕФА матчи состоятся в Анталье на стадионе «Мардан», который вмещает 7 428 зрителей и отвечает всем критериям УЕФА.

Соперницами сборной Украины в группе A3 станут Испания, Англия и Исландия. 7 марта подопечные Ии Андрущак сыграют против команды Испании, поединок также состоится в Анталье (Турция).

Календарь матчей женской сборной Украины:

03.03.2026. Украина – Англия

07.03.2026. Украина – Испания

14.04.2026. Исландия – Украина

18.04.2026. Испания – Украина

05.06.2026. Украина – Исландия

09.06.2026. Англия – Украина

Инфографика