Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Суркис уверен, что Биловар заслужил место в команде
Президент Динамо Игорь Суркис убежден, что его зять Кристиан Биловар попал в первую команду киевлян не по протекции, а заслужил свое место тренировками и игрой.
«Биловар и Суркис? Все вопросы к тренеру. Биловар стал моим зятем, но он приехал в школу Динамо в 13 лет и прошел весь путь. Я не говорю Костюку ставить или не ставить моего зятя».
«Поверьте мне – у Биловара жизнь хуже не станет от того, будет он играть или нет», – сказал Суркис.
В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей.
Віримо на 100%
Чому,а тому що він на сьогодні найнадійніший в захисті Динамо.Смішно,але це так.Там срака,одні Вівчаренки.
Стане. В плані кар'єри в футболі і зарплати в футболі стане.
Будут вместе в казино ездить если не будет в старте играть
