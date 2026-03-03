Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»

Президент Динамо Игорь Суркис убежден, что его зять Кристиан Биловар попал в первую команду киевлян не по протекции, а заслужил свое место тренировками и игрой.

«Биловар и Суркис? Все вопросы к тренеру. Биловар стал моим зятем, но он приехал в школу Динамо в 13 лет и прошел весь путь. Я не говорю Костюку ставить или не ставить моего зятя».

«Поверьте мне – у Биловара жизнь хуже не станет от того, будет он играть или нет», – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей.