Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь СУРКИС: «Поверьте мне: у моего зятя жизнь хуже не станет»
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 18:21 | Обновлено 03 марта 2026, 18:56
2229
4

Суркис уверен, что Биловар заслужил место в команде

ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Президент Динамо Игорь Суркис убежден, что его зять Кристиан Биловар попал в первую команду киевлян не по протекции, а заслужил свое место тренировками и игрой.

«Биловар и Суркис? Все вопросы к тренеру. Биловар стал моим зятем, но он приехал в школу Динамо в 13 лет и прошел весь путь. Я не говорю Костюку ставить или не ставить моего зятя».

«Поверьте мне – у Биловара жизнь хуже не станет от того, будет он играть или нет», – сказал Суркис.

В нынешнем сезоне игрок провел 16 матчей.

Кристиан Биловар Динамо Киев Игорь Суркис Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
Перець
Віримо на 100%
Ответить
+1
Bohum
Чому,а тому що він на сьогодні найнадійніший в захисті Динамо.Смішно,але це так.Там срака,одні Вівчаренки.
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Стане. В плані кар'єри в футболі і зарплати в футболі стане.
Ответить
0
cooperchack
Будут вместе в казино ездить если не будет в старте играть 
Ответить
0
