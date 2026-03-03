Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Цифры и факты. Важнейшие события 18-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 11:52
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 18-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» становится автором 50-й победы хозяев в этом сезоне.

Горняки берут верх над «Вересом» в общем 3-й раз подряд (мячи 6-0), а на своем поле – 9-й (мячи 20-2).

Оранжево-черные забивают красно-черным 16 игр кряду, а в родных стенах – во всех 10.

Дончане празднуют 3-ю викторию подряд (мячи 9-0)

Подопечные Арды Турана продлевают общую беспроигрышную серию до 10 матчей (+7=3), а домашнюю голевую – до 24-х.

Общая сухая серия горняков достигает 410 минут, а домашняя – 320.

397 минут кряду играет на «ноль» Дмитрий Ризнык.

90-й матч в качестве капитана проводит Николай Матвиенко. 76 раз он выводил на поле «Шахтер» (ЧУ – 51, КУ – 5, ЕК – 20), 14 – сборную Украины.

«Верес», 15-й раз уступивший «Шахтеру», продлевает общую безвыигрышную серию во встречах с горняками до 16 игр (=2-14), а гостевую – до 10 (=1-9).

Красно-черные не забивают оранжево-черным 3 матча подряд, как в общем (279 минут), так и в гостях (286 минут).

«Полесье» становится автором 50-й победы гостей в сезоне-2025/26.

Житомиряне выигрывают во всех трех матчах в гостях у ЛНЗ (мячи 6-2).

Подопечные Руслана Ротаня, одержавшие 3-ю победу подряд (мячи 8-3), празднуют 20-ю викторию на чужих полях.

Желто-зеленые обновляют личный рекорд, продлив гостевую безничейную серию до 10 игр (+8-2).

Николай Гайдучик с 8-ю голами выходит в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

ФК Полесье. Николай Гайдучик

ЛНЗ прерывает четыре свои рекордные серии: победную общую – из 6 игр и домашнюю – из 3-х, а также сухую общую – на 608-й минуте и сухую домашнюю – на 338-й.

«Сиреневые» обходятся без мировых 11 игр кряду (+9-2).

«Динамо» одерживает в общем 4-ю победу подряд (мячи 10-1), а на своем поле – 3-ю (мячи 8-0).

Общая сухая серия киевлян достигает 294-х минут, а домашняя – 286.

Динамовцы реализовывают 19-й пенальти кряду.

50-й матч в УПЛ в рядах бело-синих проводит Тарас Михавко.

Матвей Пономаренко оформляет 25-й дубль сезона-2025/26.

Вячеслав Суркис становится 20-м по счету вратарем «Динамо» в чемпионатах Украины.

«Эпицентр» терпит 3-е поражение кряду (мячи 0-11).

Подопечные Сергея Нагорняка не могут поразить ворота соперников 278 минут подряд.

«Кривбасс» берет верх над «Зарей» 4-й раз кряду (мячи 10-3).

Криворожцы забивают луганчанам 10 игр подряд.

Глейкер Мендоса становится автором 30-го гола бело-красно-черных в домашних баталиях с черно-бело-красными.

3-й раз поражает ворота луганчан Максим Задерака.

«Заря» терпит 300-е поражение в чемпионатах Украины.

Луганчане 3-й раз уступают криворожцам, ведя в счете по ходу игры.

Безвыигрышная серия черно-бело-красных во встречах с «Кривбассом» достигает 10 матчей (=2-8).

«Металлист 1925» реализовывает 10-й пенальти в элитном дивизионе, в том числе 8-й подряд, обновляя личный рекорд.

Батон Забергя на 262-й минуте открывает голевой счет харьковчан в домашних баталиях с александрийцами. При этом его гол оказывается 500-м, пропущенным «горожанами» в чемпионатах Украины.

Подопечные Кирилла Нестеренко терпят 10-е поражение в сезоне-2025/26.

Общая безвыигрышная серия черно-желто-зеленых достигает 10 игр (+4-6), а гостевая – 11 (=5-6).

«Александрия» пропускает 10 матчей подряд.

«Колос» одерживает 30-ю победу в гостях.

Голкиперы ковалевцев выигрывают 10-ю пенальтийскую дуэль.

«Колос» прерывают свою рекордную 11-голевую серию пенальти. Последний раз ковалевцы не забивали с «точки» 24 сентября 2021 года, когда удар Вячеслава Чурко парировал вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык.

«Карпаты» устанавливают личный антирекорд, потерпев 4-е поражение подряд (мячи 2-8).

«Оболонь» 3-й раз кряду берет верх над «Рухом» (мячи 6-2).

Подопечные Александра Антоненко прерывают «рекордную» домашнюю безвыигрышную серию, которая составила 7 игр (=3-4). Последний раз «пивовары» праздновали викторию в родных стенах 10 августа 2025 года – 1:0 с «Александрией».

Денис Устименко, который на 212-й минуте открыл голевой счет «Оболони» в домашних поединках с «Рухом», становится автором 50-го гола своей команды в элитном дивизионе.

«Кудровка» празднует первую викторию в УПЛ на чужих полях (в 9-й игре).

«Полтава» терпит 4-е поражение подряд, как в общем (мячи 3-9), так и дома (мячи 1-9).

Малиново-золотые обновляют личный антирекорд, пропуская 16 игр кряду.

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Роман Дидык (ЛНЗ) и Олег Очеретько («Шахтер»), 50-й – Александр Беляев («Кудровка»), Мигел Кампуш («Александрия») и Олег Слободян («Оболонь»), 1-й – Себастьян Кастильо («Металлист 1925»), Мауру Родригеш, Папа Яде (оба – «Александрия»), Лука Станковски («Колос»), Вячеслав Суркис («Динамо»), Албан Таипи («Кудровка»), Никита Федотов («Эпицентр») и Джовани Эрберт («Кривбасс»).

ФК Динамо. Вячеслав Суркис

В 9-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Павел Полегенько («Оболонь»), повторяя рекорд Владимира Лысенко и Валерия Федорчука, в 6-м – Богдан Бутко («Александрия») и Максим Третьяков («Оболонь»), в 3-м – Николай Киричок («Рух»), во 2-м - Роман Волохатый («Оболонь»), Проспер Оба («Шахтер») и Даниил Хрипчук («Колос»).

20-й мяч в УПЛ забивает Николай Гайдучик, 1-й – Линдон Эмерлаху (во 2-й игре) и Батон Забергя (в 11-й).

Четвертый матч подряд поражает ворота соперников Матвей Пономаренко.

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Матвей Пономаренко (в 17-й игре).

Матвей Пономаренко забивает 350-й мяч сезона-2025/26 (второй в ворота «Эпицентра»), а Николай Гайдучик становится автором 60-го гола «джокеров».

4-й одиннадцатиметровый из 4-х реализовывает Владимир Бражко.

11-й удар Юрия Климчука с «точки» 3-й раз не завершается голом.

2-й пенальти из 3-х парирует Назар Домчак, 1-й из 6 – Иван Пахолюк.

20-й сухой матч в УПЛ проводит Руслан Нещерет, 10-й – Денис Марченко, 1-й – Вячеслав Суркис (в 1-й игре).

Защитник «Александрии» Никита Огарков становится «обладателем» 500-го «горчичника» сезона-2025/26.

3-ю красную карточку в карьере зарабатывает Никита Бурда.

20-й раз назначает пенальти арбитр из Полтавы Андрей Коваленко, в том числе 10-й в ворота гостей, 10-й – львовянин Роман Блавацкий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
