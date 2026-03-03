Антверпен сохраняет интерес к форварду Шахтера, ударно начавшему 2026 год

Бельгийский «Антверпен» продолжает интересоваться 25-летним центрфорвардом «Шахтера» и сборной Буркина-Фасо Лассиной Траоре.

К подписанию африканца «Антверпен» был близок зимой, когда Траоре прилетел в Бельгию и даже прошел медицинский осмотр, предваряющий трансфер. Тогда медики выявили, что Лассина все еще нуждается в определенном времени для полного восстановления после тяжелой травмы, но в целом сделка была готова, однако в последний момент она не состоялась из-за изменившейся позиции «Шахтера».

Летом 2025 года «Антверпен» предлагал за Траоре 2,5 миллиона евро плюс существенный процент от перепродажи игрока, но главный тренер «Шахтера» Арда Туран заблокировал сделку, а вскоре Лассина получил очередную травму.

В конце текущего сезона у Траоре истекает контракт с «горняками», и «Антверпен» рассматривает возможность подписать форварда бесплатно, надеясь, что третья попытка заполучить игрока будет успешной.

Напомним, Лассина Траоре ударно начал 2026 год, отличившись хет-триком в ворота «Карпат» (3:0), а также поспособствовав голу в ворота «Вереса» (1:0) в двух поединках УПЛ, которые «Шахтер» успел сыграть после возобновления сезона.