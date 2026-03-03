Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суперкомпьютер оценил шансы Шахтера и ЛНЗ в борьбе за чемпионство
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 10:22 |
848
1

Суперкомпьютер оценил шансы Шахтера и ЛНЗ в борьбе за чемпионство

Донецкий клуб считается безоговорочным претендентом на золотые награды Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

С 27 февраля по 2 марта команды Украинской Премьер-лиги сыграли матчи 18-го тура, по итогам которых в турнирной таблице состоялись изменения на первой позиции.

Черкасский ЛНЗ потерпел поражение на домашней арене от житомирского «Полесья» со счетом 1:3 и позволил донецкому «Шахтеру» оторваться на три балла.

Аналитический портал Football Meets Data сообщил в социальной сети X, что вероятность завоевания золотых медалей «горняками» сейчас составляет более 75%.

По информации аналитиков, математические шансы донецкой команды занять первое место в турнирной таблице чемпионата Украины ни разу не опускались ниже 75% в течении сезона 2025/26.

Суперкомпьютер считает, что поражение ЛНЗ серьезно ухудшило шансы подопечных Виталия Пономарева в борьбе за серебряные медали. Главным фаворитом на вторую позицию теперь считается житомирское «Полесье».

По теме:
Последнее слово Тараса. Зачем Степаненко вернулся в УПЛ в ряды Колоса
Антверпен сохраняет интерес к форварду Шахтера, ударно начавшему 2026 год
Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир ЛНЗ - Полесье
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(17)
ФК ЗАЛУПА
Даже супер калькулятор за нас☝️
Ответить
-1
