Суперкомпьютер оценил шансы Шахтера и ЛНЗ в борьбе за чемпионство
Донецкий клуб считается безоговорочным претендентом на золотые награды Премьер-лиги
С 27 февраля по 2 марта команды Украинской Премьер-лиги сыграли матчи 18-го тура, по итогам которых в турнирной таблице состоялись изменения на первой позиции.
Черкасский ЛНЗ потерпел поражение на домашней арене от житомирского «Полесья» со счетом 1:3 и позволил донецкому «Шахтеру» оторваться на три балла.
Аналитический портал Football Meets Data сообщил в социальной сети X, что вероятность завоевания золотых медалей «горняками» сейчас составляет более 75%.
По информации аналитиков, математические шансы донецкой команды занять первое место в турнирной таблице чемпионата Украины ни разу не опускались ниже 75% в течении сезона 2025/26.
Суперкомпьютер считает, что поражение ЛНЗ серьезно ухудшило шансы подопечных Виталия Пономарева в борьбе за серебряные медали. Главным фаворитом на вторую позицию теперь считается житомирское «Полесье».
🟠⚫️ Shakhtar returned to the top of 🇺🇦 Premier League, after LNZ Cherkasy lost at home to Polissya!— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 1, 2026
🏆 Shakhtar's chances to win the title have never dropped below 75% since the start of the season.
🇺🇦 Premier League - MD18 biggest shifts:
🏆 Title:
📈 +3% Shakhtar (won 1-0… pic.twitter.com/K9GVPrqdA1
