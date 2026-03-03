Суперкомпьютер оценил шансы Шахтера и ЛНЗ в борьбе за чемпионство

С 27 февраля по 2 марта команды Украинской Премьер-лиги сыграли матчи 18-го тура, по итогам которых в турнирной таблице состоялись изменения на первой позиции.

Черкасский ЛНЗ потерпел поражение на домашней арене от житомирского «Полесья» со счетом 1:3 и позволил донецкому «Шахтеру» оторваться на три балла.

Аналитический портал Football Meets Data сообщил в социальной сети X, что вероятность завоевания золотых медалей «горняками» сейчас составляет более 75%.

По информации аналитиков, математические шансы донецкой команды занять первое место в турнирной таблице чемпионата Украины ни разу не опускались ниже 75% в течении сезона 2025/26.

Суперкомпьютер считает, что поражение ЛНЗ серьезно ухудшило шансы подопечных Виталия Пономарева в борьбе за серебряные медали. Главным фаворитом на вторую позицию теперь считается житомирское «Полесье».