Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо Киев – Ингулец. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – Ингулец. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 3 марта в 18:00 по киевскому времени

ФК Динамо Киев

Во вторник, 3 марта, в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.02 для Динамо и 61.63 для Ингульца. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Кубка Украины Динамо Киев – Ингулец
Карпаты намерены подписать полузащитника Динамо и 19-летнего бразильца
Иван ГЕЦКО: «В матче с Динамо Ингульцу ловить нечего»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ингулец Динамо - Ингулец смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
