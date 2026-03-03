Динамо Киев – Ингулец. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/4 финала Кубка Украины состоится 3 марта в 18:00 по киевскому времени
Во вторник, 3 марта, в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Динамо Киев – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.02 для Динамо и 61.63 для Ингульца. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1
Ия Андрущак выбрала футболисток, на которых рассчитывает в игре квалификации к ЧМ-2027