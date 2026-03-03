Во вторник, 3 марта, в 18:00 состоится матч 1/4 финала Кубка Украины 2025/2026, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Динамо Киев – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

