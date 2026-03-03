Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
03 марта 2026, 04:02 | Обновлено 03 марта 2026, 04:03
Где смотреть онлайн 2-й матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Атлетико

Ответный матч 1/2 финала состоится 3 февраля в 22:00 по киевскому времени

03 марта 2026, 04:02 | Обновлено 03 марта 2026, 04:03
Где смотреть онлайн 2-й матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта 2026 года, в четверг, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

На поле стадионе «Камп Ноу» в Барселона встретятся «Барселона» и «Атлетико» .

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на платформе Maincast TV.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу где смотреть Барселона - Атлетико
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
