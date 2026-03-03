Кубок Испании03 марта 2026, 04:02 | Обновлено 03 марта 2026, 04:03
Где смотреть онлайн 2-й матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Атлетико
Ответный матч 1/2 финала состоится 3 февраля в 22:00 по киевскому времени
3 марта 2026 года, в четверг, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.
На поле стадионе «Камп Ноу» в Барселона встретятся «Барселона» и «Атлетико» .
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на платформе Maincast TV.
