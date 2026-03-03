Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна оценка Трубина за пропущенный гол в матче против Жил Висенте
Португалия
03 марта 2026, 01:47 | Обновлено 03 марта 2026, 01:48
83
0

Известна оценка Трубина за пропущенный гол в матче против Жил Висенте

Анатолий провел неплохой матч

03 марта 2026, 01:47 | Обновлено 03 марта 2026, 01:48
83
0
Известна оценка Трубина за пропущенный гол в матче против Жил Висенте
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 2 марта 2026 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу Сидаде де Барселуш» и завершилась победой гостей со счетом 1:2.

В этом поединке принял участие украинский вратарь Анатолий Трубин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Анатолий отыграл все 90 минут и пропустил 1 гол. С 4 сейвами он получил оценку 7.0.

Оценки за матч Жил Висенте – Бенфика:

По теме:
Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии
Жил Висенте – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где Судаков? Известны стартовые составы на матч Жил Висенте – Бенфика
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин WhoScored оценки Жил Висенте
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 02 марта 2026, 22:02 12
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха

Горняки сыграют в Кракове

В Барселоне +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03 марта 2026, 00:05 5
В Барселоне +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
В Барселоне +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги

Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1

Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Бокс | 02.03.2026, 08:02
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02.03.2026, 08:42
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Магучих станцевала под хит Пивоварова: певец отреагировал
ВИДЕО. Магучих станцевала под хит Пивоварова: певец отреагировал
01.03.2026, 01:55
Другие виды
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 8
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем