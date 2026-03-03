Португалия03 марта 2026, 01:47 | Обновлено 03 марта 2026, 01:48
Известна оценка Трубина за пропущенный гол в матче против Жил Висенте
Анатолий провел неплохой матч
03 марта 2026, 01:47 | Обновлено 03 марта 2026, 01:48
В субботу, 2 марта 2026 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» и лиссабонской «Бенфикой». Игра прошла на стадионе «Эштадиу Сидаде де Барселуш» и завершилась победой гостей со счетом 1:2.
В этом поединке принял участие украинский вратарь Анатолий Трубин.
Анатолий отыграл все 90 минут и пропустил 1 гол. С 4 сейвами он получил оценку 7.0.
Оценки за матч Жил Висенте – Бенфика:
