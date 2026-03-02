Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Я не верю в это». Экстренер Ворсклы – о ситуации с полтавским клубом
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 22:34
Пожечевский не верит в крах «Ворсклы»

«Я не верю в это». Экстренер Ворсклы – о ситуации с полтавским клубом
Виктор Пожечевский

Заслуженный тренер Украины Виктор Пожечевский, который на протяжении многих лет возглавлял «Ворсклу», эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал сообщение о том, что главная футбольная команда Полтавы может прекратить свое существование.

«Я не верю в это. Мне часто звонят сотрудники ФК «Ворскла», бывшие футболисты, и я обладаю определенной информацией о текущем состоянии дел. Знаю, что игроки получили зарплату за декабрь прошлого года, что команда упорно готовится ко второй части сезона. Да, еще есть задолженности, но о снятии с перволигового первенства речь не идет.

Возможно, эти критические сообщения в СМИ для того, чтобы напомнить инвесторам «Ворсклы» о необходимости более оперативно решать проблемы с финансированием, которые часто преследуют полтавчан в последние годы. В частности, без ликвидации трансферного бана «Ворскле» нереально рассчитывать на высокие места. Выводы делайте сами».

Сейчас «Ворскла» занимает девятое место в Первой лиге, набрав 21 очко.

Ранее в «Ворскле» отреагировали на слухи о ликвидации клуба.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ликвидация Ворскла Полтава Виктор Пожечевский инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
