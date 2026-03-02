ХОМЧЕНОВСКИЙ: «От матча Кривбасс – Заря ждал много голов»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 22:17 | Обновлено 02 марта 2026, 22:26
Дмитрий оценил матч УПЛ

ФК Кривбас. Дмитрий Хомченовский

Одним из самых результативных в 18-м туре украинской Премьер-лиги стал матч «Кривбасс» – «Заря», который был сыгран в Ковалевке.

В этом поединке криворожская команда одержала победу 3:1, продолжая претендовать на одно из мест в верхней части турнирной таблицы.

Впечатлениями от дуэли команд Патрика ван Леувена и Виктора Скрипника с корреспондентом Sport.ua поделился единственный в Украине футболист, который отыграл за оба клуба в общей сложности почти полтора десятка лет – Дмитрий Хомченовский:

– Это была хорошая голевая игра. Я вообще думал, что счет будет не 3:1, а где-то 3:3 или 4:4. Ведь столько было моментов. Классный матч в исполнении обеих команд – что тут еще сказать. Ожидалось, что во встрече «Кривбасса» и «Зари» будет много голов и голевых моментов – так, как было в поединке первого круга, который завершился победой криворожцев 3:2. Так и произошло. Поэтому можно констатировать, что команды держат марку.

– За кого-то из двух команд болели?

– Да нет. Я уже давно болею только за красивый футбол. За кем-то конкретно в нашем чемпионате душа не лежит.

– Воспоминания о выступлениях в «Кривбассе» и «Заре» у вас, наверное, остались приятные?

– Ну, конечно. Сколько отыграл в одной только «Заре». Этот период составляет почти половину карьеры – девять лет. В «Кривбассе» тоже играл долгое время – четыре или пять лет. Это две команды, в которых я провел большую часть карьеры, поэтому вспоминаю их всегда с теплотой.

– Что больше всего напоминает о выступлениях в этих командах?

– Прежде всего, вспоминается первый мяч в УПЛ, который я забил за «Кривбасс». Это тот клуб, который поверил в меня. Тогда я из дубля перешел в первую команду – и сразу же отличился голом. Конечно, такое в памяти откладывается надолго. А что касается «Зари», то этот клуб также навсегда останется в моем сердце. О выступлениях в криворожской и луганской командах напоминают и награды. В «Кривбассе» и «Заре» я чувствовал себя очень комфортно, как в семье. Поэтому оба этих клуба я бы поставил на одну ступень.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Дмитрий Хомченовский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
