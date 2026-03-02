Выросла конкуренция? В сезоне АПЛ только 6 побед с разницей в 4+ гола
Наглядным является сравнение 10 последних сезонов Премьер-лиги по количеству подобных побед
В АПЛ в сезоне 2025/26 после 28 сыгранных туров было зафиксировано всего 6 побед с разницей в 4+ мяча.
За последние 10 сезонов Премьер-лиги нынешняя кампания может стать самой конкурентной, поскольку в чемпионате нет большого количества разгромных побед (в 4 гола и больше).
Наглядным смотрится сравнение сезона 2025/26 с предыдущими.
Количество матчей в АПЛ в каждом из последних 10 сезонов, в которых были зафиксированы победы с разницей в 4+ гола
- 2016/17 – 18
- 2017/18 – 26
- 2018/19 – 23
- 2019/20 – 15
- 2020/21 – 16
- 2021/22 – 19
- 2022/23 – 18
- 2023/24 – 21
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 6
Матчи АПЛ в сезоне 2025/26, закончившиеся победой одной из команд с разницей в 4+ гола
- Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4
- Вест Хэм Юнайтед – Челси – 1:5
- Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
- Манчестер Сити – Бернли – 5:1
- Астон Вилла – Борнмут – 4:0
- Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство
Шарий обратился к спортсмену, Владислав не промолчал