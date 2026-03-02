Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
02 марта 2026, 22:14 |
79
0

Наглядным является сравнение 10 последних сезонов Премьер-лиги по количеству подобных побед

Выросла конкуренция? В сезоне АПЛ только 6 побед с разницей в 4+ гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В АПЛ в сезоне 2025/26 после 28 сыгранных туров было зафиксировано всего 6 побед с разницей в 4+ мяча.

За последние 10 сезонов Премьер-лиги нынешняя кампания может стать самой конкурентной, поскольку в чемпионате нет большого количества разгромных побед (в 4 гола и больше).

Наглядным смотрится сравнение сезона 2025/26 с предыдущими.

Количество матчей в АПЛ в каждом из последних 10 сезонов, в которых были зафиксированы победы с разницей в 4+ гола

  • 2016/17 – 18
  • 2017/18 – 26
  • 2018/19 – 23
  • 2019/20 – 15
  • 2020/21 – 16
  • 2021/22 – 19
  • 2022/23 – 18
  • 2023/24 – 21
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 6

Матчи АПЛ в сезоне 2025/26, закончившиеся победой одной из команд с разницей в 4+ гола

  • Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 0:4
  • Вест Хэм Юнайтед – Челси – 1:5
  • Арсенал – Лидс Юнайтед – 5:0
  • Манчестер Сити – Бернли – 5:1
  • Астон Вилла – Борнмут – 4:0
  • Лидс Юнайтед – Арсенал – 0:4
Сергей Турчак Источник: Instagram
