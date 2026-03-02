Выросла конкуренция? В сезоне АПЛ только 6 побед с разницей в 4+ гола

В АПЛ в сезоне 2025/26 после 28 сыгранных туров было зафиксировано всего 6 побед с разницей в 4+ мяча.

За последние 10 сезонов Премьер-лиги нынешняя кампания может стать самой конкурентной, поскольку в чемпионате нет большого количества разгромных побед (в 4 гола и больше).

Наглядным смотрится сравнение сезона 2025/26 с предыдущими.

Количество матчей в АПЛ в каждом из последних 10 сезонов, в которых были зафиксированы победы с разницей в 4+ гола

2016/17 – 18

2017/18 – 26

2018/19 – 23

2019/20 – 15

2020/21 – 16

2021/22 – 19

2022/23 – 18

2023/24 – 21

2024/25 – 21

2025/26 – 6

Матчи АПЛ в сезоне 2025/26, закончившиеся победой одной из команд с разницей в 4+ гола