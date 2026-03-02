Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 21:05 | Обновлено 02 марта 2026, 21:06
136
0

Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты

Ковалевцы закрепились в середине турнирной таблицы

02 марта 2026, 21:05 | Обновлено 02 марта 2026, 21:06
136
0
Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты
ФК Колос. Андрей Цуриков

Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу в гостях над «Карпатами» в поединке 18 тура УПЛ – 1:0:

– По-моему, «Колос» не заслуживал поражения в поединке предыдущего тура от «Полесья». Вот почему очень хотелось наверстать упущенное в матче с «Карпатами» во Львове. Важно было умело выходить из-под прессинга хозяев, нейтрализовать подключение их крайних защитников.

«Карпаты» нас ничем не удивили, мы были готовы к их домашним заготовкам. Ковалевцы были более агрессивны в завершающей фазе атак и быстрее принимали решения на футбольном поле.

Когда гости вышли вперед, то были ближе к тому, чтобы забить во второй раз, чем львовяне, чтобы спастись от поражения. Даже когда приходилось действовать в меньшинстве. Вот почему уверен, что «Колос» награл на победу».

Сейчас подопечные Руслана Костышина набрали 28 очков и занимают 7 место в УПЛ и в 19 туре сыграют 7 марта с «Эпицентром».

По теме:
Дело на сотни тысяч. ФК Днепр подал в суд на СК Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос инсайд Андрей Цуриков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
Олимпийские игры | 02 марта 2026, 18:47 9
Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины

Сушкевич – о решении МПК

Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 02 марта 2026, 21:32 0
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 2 марта в 22:15 по Киеву

Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Олимпийские игры | 02.03.2026, 06:22
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02.03.2026, 10:10
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 25
Футбол
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 5
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем