Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты

Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу в гостях над «Карпатами» в поединке 18 тура УПЛ – 1:0:

– По-моему, «Колос» не заслуживал поражения в поединке предыдущего тура от «Полесья». Вот почему очень хотелось наверстать упущенное в матче с «Карпатами» во Львове. Важно было умело выходить из-под прессинга хозяев, нейтрализовать подключение их крайних защитников.

«Карпаты» нас ничем не удивили, мы были готовы к их домашним заготовкам. Ковалевцы были более агрессивны в завершающей фазе атак и быстрее принимали решения на футбольном поле.

Когда гости вышли вперед, то были ближе к тому, чтобы забить во второй раз, чем львовяне, чтобы спастись от поражения. Даже когда приходилось действовать в меньшинстве. Вот почему уверен, что «Колос» награл на победу».

Сейчас подопечные Руслана Костышина набрали 28 очков и занимают 7 место в УПЛ и в 19 туре сыграют 7 марта с «Эпицентром».