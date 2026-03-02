Капитан Колоса объяснил, за счет чего ковалевцы переиграли Карпаты
Ковалевцы закрепились в середине турнирной таблицы
Один из лидеров «Колоса» Андрей Цуриков эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его команде одержать победу в гостях над «Карпатами» в поединке 18 тура УПЛ – 1:0:
– По-моему, «Колос» не заслуживал поражения в поединке предыдущего тура от «Полесья». Вот почему очень хотелось наверстать упущенное в матче с «Карпатами» во Львове. Важно было умело выходить из-под прессинга хозяев, нейтрализовать подключение их крайних защитников.
«Карпаты» нас ничем не удивили, мы были готовы к их домашним заготовкам. Ковалевцы были более агрессивны в завершающей фазе атак и быстрее принимали решения на футбольном поле.
Когда гости вышли вперед, то были ближе к тому, чтобы забить во второй раз, чем львовяне, чтобы спастись от поражения. Даже когда приходилось действовать в меньшинстве. Вот почему уверен, что «Колос» награл на победу».
Сейчас подопечные Руслана Костышина набрали 28 очков и занимают 7 место в УПЛ и в 19 туре сыграют 7 марта с «Эпицентром».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сушкевич – о решении МПК
Поединок состоится 2 марта в 22:15 по Киеву