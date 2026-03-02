Где Судаков? Известны стартовые составы на матч Жил Висенте – Бенфика
Игра начнется в 22:15 по киевскому времени
В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Сидаде де Барселуш» в Барселуше.
Украинские вратарь Анатолий Трубин начнет игру в стартовом составе «Бенфики», а вот его соотечественник и партнер по команде Георгий Судаков не попал в заявку на матч из-за повреждения.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч начнется в 22:15 по киевскому времени.
Стартовые составы на игру Жил Висенте – Бенфика:
As escolhas do Mister para hoje 📝#MoldadosPorNós pic.twitter.com/U0oReDr79S— Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) March 2, 2026
📋 Starting XI!#GVFCSLB | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/0rZPR8bfTs— SL Benfica (@slbenfica_en) March 2, 2026
