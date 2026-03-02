Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
Где Судаков? Известны стартовые составы на матч Жил Висенте – Бенфика

Игра начнется в 22:15 по киевскому времени

Где Судаков? Известны стартовые составы на матч Жил Висенте – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Сидаде де Барселуш» в Барселуше.

Украинские вратарь Анатолий Трубин начнет игру в стартовом составе «Бенфики», а вот его соотечественник и партнер по команде Георгий Судаков не попал в заявку на матч из-за повреждения.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начнется в 22:15 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Жил Висенте – Бенфика:

Комментарии
