Где Судаков? Известны стартовые составы на матч Жил Висенте – Бенфика

В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и лиссабонской «Бенфикой». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу Сидаде де Барселуш» в Барселуше.

Украинские вратарь Анатолий Трубин начнет игру в стартовом составе «Бенфики», а вот его соотечественник и партнер по команде Георгий Судаков не попал в заявку на матч из-за повреждения.

Матч начнется в 22:15 по киевскому времени.

Стартовые составы на игру Жил Висенте – Бенфика: