МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Известный украинский тренер недоволен выступлением львовских «Карпат» в Премьер-лиге
Бывший тренер львовских «Карпат» и сборной Украины Мирон Маркевич остался недоволен игрой «львов» в Премьер-лиге, а также раскритиковал выступление «Александрии»:
– Какой коллектив вас разочаровал своей игрой?
– «Александрия». Команда Нестеренко ни одного удара в створ ворот «Металлиста 1925» за весь поединок не нанесла, что и говорить...
Жаль, что сейчас команда, которая в прошлом сезоне боролась за чемпионство, сейчас находится на предпоследнем месте и является реальным кандидатом на вылет.
– Что скажете о родных вам «Карпатах», которые, как в той песне, «снова проиграли в футбол»?
– Ох, я уже столько об этом говорил... Как-то уже и устал это делать, не хочу (смеется). Мне искренне жалко ныне фанатов львовского клуба...
Желаю команде выиграть две следующие игры и завоевать шесть очков, соперники как раз соответствующие – «Кудровка» и СК «Полтава». Должны обыгрывать, а иначе – этот проект надо закрывать, – считает Маркевич.
«Карпаты» в игре 18-го тура чемпионата Украины уступили «Колосу» на домашней арене со счетом 0:1, а «Александрия» на выезде проиграла харьковскому «Металлисту 1925» (0:1).
