  4. МАРКЕВИЧ: «Если не одолеют Полтаву и Кудровку – проект нужно закрывать»
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 12:31 |
Известный украинский тренер недоволен выступлением львовских «Карпат» в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший тренер львовских «Карпат» и сборной Украины Мирон Маркевич остался недоволен игрой «львов» в Премьер-лиге, а также раскритиковал выступление «Александрии»:

– Какой коллектив вас разочаровал своей игрой?

– «Александрия». Команда Нестеренко ни одного удара в створ ворот «Металлиста 1925» за весь поединок не нанесла, что и говорить...

Жаль, что сейчас команда, которая в прошлом сезоне боролась за чемпионство, сейчас находится на предпоследнем месте и является реальным кандидатом на вылет.

– Что скажете о родных вам «Карпатах», которые, как в той песне, «снова проиграли в футбол»?

– Ох, я уже столько об этом говорил... Как-то уже и устал это делать, не хочу (смеется). Мне искренне жалко ныне фанатов львовского клуба...

Желаю команде выиграть две следующие игры и завоевать шесть очков, соперники как раз соответствующие – «Кудровка» и СК «Полтава». Должны обыгрывать, а иначе – этот проект надо закрывать, – считает Маркевич.

«Карпаты» в игре 18-го тура чемпионата Украины уступили «Колосу» на домашней арене со счетом 0:1, а «Александрия» на выезде проиграла харьковскому «Металлисту 1925» (0:1).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Колос Ковалевка Карпаты - Колос Металлист 1925 Александрия Металлист 1925 - Александрия Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
