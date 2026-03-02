Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь

Журналист Бен Джейкобс опроверг информацию о том, что вингер «Челси» Михаил Мудрик якобы тренируется с клубом седьмого дивизиона Англии Аксбридж.

По его данным, футболист лишь арендовал поле с искусственным покрытием (3G) для индивидуальных занятий. Бронирование осуществила личная команда игрока, а лондонский клуб не имеет к этому никакого отношения и не может организовывать подобные тренировки из-за условий отстранения Мудрика.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.