Жесткие санкции. Тоттенхэм серьезно накажет игроков в случае вылета из АПЛ
Минус 50% зарплаты
По информации британских СМИ, в контрактах игроков Тоттенхэма предусмотрены серьезные санкции в случае вылета из АПЛ в Чемпионшип.
Все игроки первой команды потеряют 50% зарплаты.
Сообщается, что это нормальная практика даже для грандов чемпионата Англии – закладывать подобные риски на случай неожиданных результатов.
Тоттенхэм является единственной командой АПЛ без единой домашней победы в 2026 году. Лондонцы опустились на 16-е место, а от зоны вылета их отделяет лишь два очка.
Недавно клуб уволил наставника Томаса Франка и назначил Игора Тудора, но к победам это пока не привело. При этом Тоттенхэм успешен в Лиге чемпионов и сыграет в 1/8 финала.
Команда не вылетала из элиты с 1977 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Игорь Явкин – о странных решениях МОК
Ребров сообщил, что Малиновский, Конопля, Довбик и Зинченко не смогут помочь «сине-желтым»