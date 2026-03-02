Жесткие санкции. Тоттенхэм серьезно накажет игроков в случае вылета из АПЛ

По информации британских СМИ, в контрактах игроков Тоттенхэма предусмотрены серьезные санкции в случае вылета из АПЛ в Чемпионшип.

Все игроки первой команды потеряют 50% зарплаты.

Сообщается, что это нормальная практика даже для грандов чемпионата Англии – закладывать подобные риски на случай неожиданных результатов.

Тоттенхэм является единственной командой АПЛ без единой домашней победы в 2026 году. Лондонцы опустились на 16-е место, а от зоны вылета их отделяет лишь два очка.

Недавно клуб уволил наставника Томаса Франка и назначил Игора Тудора, но к победам это пока не привело. При этом Тоттенхэм успешен в Лиге чемпионов и сыграет в 1/8 финала.

Команда не вылетала из элиты с 1977 года.