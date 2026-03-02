Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жесткие санкции. Тоттенхэм серьезно накажет игроков в случае вылета из АПЛ
Англия
02 марта 2026, 19:25 | Обновлено 02 марта 2026, 19:40
450
1

Жесткие санкции. Тоттенхэм серьезно накажет игроков в случае вылета из АПЛ

Минус 50% зарплаты

02 марта 2026, 19:25 | Обновлено 02 марта 2026, 19:40
450
1 Comments
Жесткие санкции. Тоттенхэм серьезно накажет игроков в случае вылета из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, в контрактах игроков Тоттенхэма предусмотрены серьезные санкции в случае вылета из АПЛ в Чемпионшип.

Все игроки первой команды потеряют 50% зарплаты.

Сообщается, что это нормальная практика даже для грандов чемпионата Англии – закладывать подобные риски на случай неожиданных результатов.

Тоттенхэм является единственной командой АПЛ без единой домашней победы в 2026 году. Лондонцы опустились на 16-е место, а от зоны вылета их отделяет лишь два очка.

Недавно клуб уволил наставника Томаса Франка и назначил Игора Тудора, но к победам это пока не привело. При этом Тоттенхэм успешен в Лиге чемпионов и сыграет в 1/8 финала.

Команда не вылетала из элиты с 1977 года.

По теме:
МЮ провел феноменальные 7 туров в АПЛ под руководством Каррика
Мудрик снова сменил имидж и опубликовал видео с тренировки
Тоттенхэм остается единственным клубом АПЛ без побед в 2026 году
Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

История с Гераскевичем – не случайность. МОК всегда был таким
Олимпийские игры | 02 марта 2026, 13:34 9
История с Гераскевичем – не случайность. МОК всегда был таким
История с Гераскевичем – не случайность. МОК всегда был таким

Блогер Sport.ua Игорь Явкин – о странных решениях МОК

Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02 марта 2026, 10:10 26
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции

Ребров сообщил, что Малиновский, Конопля, Довбик и Зинченко не смогут помочь «сине-желтым»

Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Футбол | 02.03.2026, 09:29
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02.03.2026, 08:42
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Цыганков – самый важный игрок Жироны. Клуб не хочет терять украинца
Футбол | 02.03.2026, 18:19
Цыганков – самый важный игрок Жироны. Клуб не хочет терять украинца
Цыганков – самый важный игрок Жироны. Клуб не хочет терять украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Щось з командою не те. Точніше не з командою, а з клубом в цілому. Там комплексні проблеми
Ответить
0
Популярные новости
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 7
Олимпийские игры
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 12
Футбол
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 43
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 8
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 15
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем