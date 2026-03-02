В Ворскле отреагировали на слухи о ликвидации клуба
Роман Черняк пока опроверг информацию
Президент полтавской «Ворсклы» Роман Черняк отреагировал на слухи о ликвидации клуба.
– Правдива ли информация, что проект «Ворсклы» приостанавливается из-за проблем с финансированием?
– Нет, пока это неправда. Ничего пока не ставится на паузу. Будет какая-то информация – мы объявим, опубликуем заявление. Пока нет.
– То есть, передачно говорить, что клуб закрывается?
– Да.
– В каком состоянии клуб сейчас. Есть ли у него проблемы? Откуда-то эти слухи берутся.
– Проблем нет только у тех, кто уже на кладбище. Есть владельцы, есть руководители клуба, которые над этим работают, чтобы эти проблемы решать.
– Правильно ли я понимаю, что в ближайшие дни будет официальное сообщение от клуба?
– Оно будет, а возможно и не будет. Ситуация сложная, но не безнадежная.
