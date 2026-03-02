Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Ворскле отреагировали на слухи о ликвидации клуба
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 18:54
В Ворскле отреагировали на слухи о ликвидации клуба

Роман Черняк пока опроверг информацию

В Ворскле отреагировали на слухи о ликвидации клуба
ФК Ворскла. Роман Черняк

Президент полтавской «Ворсклы» Роман Черняк отреагировал на слухи о ликвидации клуба.

– Правдива ли информация, что проект «Ворсклы» приостанавливается из-за проблем с финансированием?

– Нет, пока это неправда. Ничего пока не ставится на паузу. Будет какая-то информация – мы объявим, опубликуем заявление. Пока нет.

– То есть, передачно говорить, что клуб закрывается?

– Да.

– В каком состоянии клуб сейчас. Есть ли у него проблемы? Откуда-то эти слухи берутся.

– Проблем нет только у тех, кто уже на кладбище. Есть владельцы, есть руководители клуба, которые над этим работают, чтобы эти проблемы решать.

– Правильно ли я понимаю, что в ближайшие дни будет официальное сообщение от клуба?

– Оно будет, а возможно и не будет. Ситуация сложная, но не безнадежная.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ликвидация Ворскла Полтава Роман Черняк
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
BekXan
Коли такі бовдури без мізків очолюють клуб все приходить до розвалу.
