В Ворскле отреагировали на слухи о ликвидации клуба

Президент полтавской «Ворсклы» Роман Черняк отреагировал на слухи о ликвидации клуба.

– Правдива ли информация, что проект «Ворсклы» приостанавливается из-за проблем с финансированием?

– Нет, пока это неправда. Ничего пока не ставится на паузу. Будет какая-то информация – мы объявим, опубликуем заявление. Пока нет.

– То есть, передачно говорить, что клуб закрывается?

– Да.

– В каком состоянии клуб сейчас. Есть ли у него проблемы? Откуда-то эти слухи берутся.

– Проблем нет только у тех, кто уже на кладбище. Есть владельцы, есть руководители клуба, которые над этим работают, чтобы эти проблемы решать.

– Правильно ли я понимаю, что в ближайшие дни будет официальное сообщение от клуба?

– Оно будет, а возможно и не будет. Ситуация сложная, но не безнадежная.