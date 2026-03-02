Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Кравченко настроен позитивно
Тренер Полесья Сергей Кравченко, который подменял наставника Руслана Ротаня на время дисквалификации, уверен, что у команды в новом туре УПЛ есть все шансы против Динамо.
Кроме того, дисквалификацию отбыл основной защитник Сергей Чоботенко.
«Конкуренция, тренировочный процесс, недельный цикл и возвращение главного тренера, такой матч… Уже скоро – Динамо. Если будет такой настрой, настроение и отношение — у нас очень большие шансы», – считает Кравченко.
В таблице Полесье идет на третьей позиции, опережая четвертое Динамо на четыре очка.
