Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 19:05 | Обновлено 02 марта 2026, 19:29
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»

Кравченко настроен позитивно

Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
ФК Полесье. Сергей Кравченко

Тренер Полесья Сергей Кравченко, который подменял наставника Руслана Ротаня на время дисквалификации, уверен, что у команды в новом туре УПЛ есть все шансы против Динамо.

Кроме того, дисквалификацию отбыл основной защитник Сергей Чоботенко.

«Конкуренция, тренировочный процесс, недельный цикл и возвращение главного тренера, такой матч… Уже скоро – Динамо. Если будет такой настрой, настроение и отношение — у нас очень большие шансы», – считает Кравченко.

В таблице Полесье идет на третьей позиции, опережая четвертое Динамо на четыре очка.

Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Кравченко Динамо Киев Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
