Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»

Тренер Полесья Сергей Кравченко, который подменял наставника Руслана Ротаня на время дисквалификации, уверен, что у команды в новом туре УПЛ есть все шансы против Динамо.

Кроме того, дисквалификацию отбыл основной защитник Сергей Чоботенко.

«Конкуренция, тренировочный процесс, недельный цикл и возвращение главного тренера, такой матч… Уже скоро – Динамо. Если будет такой настрой, настроение и отношение — у нас очень большие шансы», – считает Кравченко.

В таблице Полесье идет на третьей позиции, опережая четвертое Динамо на четыре очка.