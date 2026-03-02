Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иван НЕСТЕРЕНКО: «Спасибо Денису Марченко – он сразу поблагодарил»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 23:54 | Обновлено 02 марта 2026, 23:55
Полузащитник «Оболони» прокомментировал победу над «Рухом»

ФК Оболонь Киев. Иван Нестеренко

Полузащитник киевской «Оболони» Иван Нестеренко прокомментировал победу над львовским «Рухом» (1:0) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с победой. Как себя чувствуете после такой игры?

– Устали, но эмоции положительные. Рад, что удалось выиграть. Теперь готовимся к следующему матчу.

– Во втором тайме у вас были важные эпизоды у своих и чужих ворот. Что произошло в момент у ваших ворот?

– Спасибо Денису Марченко – он сразу поблагодарил. Я остался в нужной зоне и успел выбить мяч, помог команде избежать пропущенного гола.

– Казалось, что именно вы могли стать автором гола. Как удалось пробить?

– Мяч немного отскочил, я среагировал и в момент удалось нанести удар. Просто использовал шанс.

– Что требовал тренер после вашего выхода на замену?

– Максимальная отдача – работать на полную в атаке и обороне.

– Насколько сложным был соперник, который уже имел игровую практику во второй части сезона?

– «Рух» – хорошая команда. Было непросто, но мы выполнили установку и довели матч до победы.

