СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта

В понедельник, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Пиза – Болонья

4.29 – 3.39 – 2.05

21:45 Удинезе – Фиорентина

3.30 – 3.20 – 2.50

22:00 Реал Мадрид – Хетафе

1.38 – 4.97 – 11.10

22:15 Жил Висенте – Бенфика

5.92 – 4.27 – 1.59

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.