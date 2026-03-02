Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 2 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Пиза – Болонья

Ggbet 4.29 – 3.39 – 2.05

21:45 Удинезе – Фиорентина

Ggbet 3.30 – 3.20 – 2.50

22:00 Реал Мадрид – Хетафе

Ggbet 1.38 – 4.97 – 11.10

22:15 Жил Висенте – Бенфика

Ggbet 5.92 – 4.27 – 1.59

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
