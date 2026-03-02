Чемпионат Украины02 марта 2026, 17:59 | Обновлено 02 марта 2026, 18:30
Тренер аутсайдера: «Будем набирать очки с Динамо, Кривбассом и Карпатами»
Тимченко согласен, что Полтава не обыгрывает прямых конкурентов
Тренер аутсайдера УПЛ Полтавы Игорь Тимченко надеется, что команда сможет набирать очки с сильными командами, как это было в первой части сезона.
В понедельник команда уступила Кудровке 0:2.
«Где очки набирать? Мы ни одного своего конкурента не обыграли в первой части сезона. Обыграли Динамо и Верес, сыграли вничью с Кривбассом, Колосом и Карпатами».
«Вот с ними и будем набирать очки», – сказал Тимченко.
Полтава идет последней в УПЛ, до зоны переходных матчей 5 очков.
