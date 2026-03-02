Украина. Премьер лига02 марта 2026, 16:40 | Обновлено 02 марта 2026, 16:57
Когда на повышение? Неожиданный форвард может стать лучшим бомбардиром УПЛ
У Сторчоуса уже семь голов
02 марта 2026, 16:40 | Обновлено 02 марта 2026, 16:57
В матче 18 тура УПЛ Кудровка обыграла Полтаву со счетом 2:0, а один из голов забил форвард Андрей Сторчоус.
Игрок, который до этого сезона не выступал в УПЛ, оформил уже семь мячей и лишь на один точный удар отстает от лидера гонки бомбардиров Николая Гайдучика.
Правда, по семь голов вместе со Сторчоусом забили Бубакарр Фаал, Филипп Будковский, Проспер Оба, Юрия Климчук и Егор Твердохлеб.
Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2027 года.
Сторчоус топ. Думаю летом его купит Фиорентина.
