Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Когда на повышение? Неожиданный форвард может стать лучшим бомбардиром УПЛ
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 16:40 | Обновлено 02 марта 2026, 16:57
1025
1

Когда на повышение? Неожиданный форвард может стать лучшим бомбардиром УПЛ

У Сторчоуса уже семь голов

Когда на повышение? Неожиданный форвард может стать лучшим бомбардиром УПЛ
ФК Кудровка. Андрей Сторчоус

В матче 18 тура УПЛ Кудровка обыграла Полтаву со счетом 2:0, а один из голов забил форвард Андрей Сторчоус.

Игрок, который до этого сезона не выступал в УПЛ, оформил уже семь мячей и лишь на один точный удар отстает от лидера гонки бомбардиров Николая Гайдучика.

Правда, по семь голов вместе со Сторчоусом забили Бубакарр Фаал, Филипп Будковский, Проспер Оба, Юрия Климчук и Егор Твердохлеб.

Контракт 31-летнего футболиста истекает летом 2027 года.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
OKs100
Сторчоус топ. Думаю летом его купит Фиорентина.
Ответить
0
