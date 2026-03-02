Рейтинг ATP. Алькарас по прежнему на первом месте. Сачко потерял 3 позиции
Карлос занимает первую строчку с 13 550 очками, украинец Сачко стал 188-м с 329 баллами
2 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.
Возглавляет мировой рейтинг с большим отрывом испанский теннисист Карлос Алькарас с 13 550 очков.
Первая ракетка Украины в мужском розряде, Виталий Сачко потерял три позииции (ATP 188), имея 329 очков в активе.
В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение. Американский теннисист Бен Шелтон поднялся на одну позицию, опередив канадца Феликса Оже-Альяссима, и теперь занимает девятую строчку.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцы в рейтинге ATP
