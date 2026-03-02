Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Алькарас по прежнему на первом месте. Сачко потерял 3 позиции
ATP
02 марта 2026, 16:08 |
87
0

Рейтинг ATP. Алькарас по прежнему на первом месте. Сачко потерял 3 позиции

Карлос занимает первую строчку с 13 550 очками, украинец Сачко стал 188-м с 329 баллами

02 марта 2026, 16:08 |
87
0
Рейтинг ATP. Алькарас по прежнему на первом месте. Сачко потерял 3 позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

2 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

Возглавляет мировой рейтинг с большим отрывом испанский теннисист Карлос Алькарас с 13 550 очков.

Первая ракетка Украины в мужском розряде, Виталий Сачко потерял три позииции (ATP 188), имея 329 очков в активе.

В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение. Американский теннисист Бен Шелтон поднялся на одну позицию, опередив канадца Феликса Оже-Альяссима, и теперь занимает девятую строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP

По теме:
Дебют на Мастерсах. Сачко получил соперника в квалификации Индиан-Уэллс
Виталий Сачко может впервые сыграть на Мастерсе
Сачко стал чемпионом парного челенджера в Лугано
рейтинг ATP Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Новак Джокович Александр Зверев Лоренцо Музетти Алекс де Минаур Тейлор Фритц Бен Шелтон Феликс Оже-Альяссим Александр Бублик Виталий Сачко Олег Приходько Вячеслав Белинский Вадим Урсу Владислав Орлов Эрик Ваншельбойм Александр Овчаренко Георгий Кравченко Алексей Крутых Юрий Джавакян
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый трофей в карьере. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Мериде
Теннис | 02 марта 2026, 03:31 1
Первый трофей в карьере. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Мериде
Первый трофей в карьере. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Мериде

Кристина Букша выиграла титул пятисотнике в Мексике, в финале одолев Магдалену Френх

Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Футбол | 02 марта 2026, 15:05 5
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене

Команда Баранова снова начала подъем из опасной зоны

Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02.03.2026, 07:36
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Футбол | 02.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 13
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 1
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 12
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 4
Олимпийские игры
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем