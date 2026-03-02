Компьютерная сказка. Как Football Manager ведет Мидлсбро в Премьер-лигу

Последние девять сезонов «Мидлсбро» неустанно выступает в Чемпионшипе. В элитарном дивизионе английского футбола эта команда объявлялась в сезоне-2016/17, однако сразу же вылетела, и в целом с 2009 года то был единственный сезон, когда «Смогги» имели возможность выступать в английской Премьер-лиге.

Впрочем, болельщики со стажем прекрасно помнят начало нынешнего века, когда симпатичный «Мидлсбро» под руководством экс-ассистента Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» Стива Макларена был крепким середняком элитарной лиги английского футбола, а в его составе играли такие известные личности как Марк Видука, Джордж Боатенг, Джимми Флойд Хассельбайнк, Гаиска Мендьета, Михаэл Рейзигер, Рэй Парлор, Бодевейн Зенден, Уго Эхиогу, Гарет Саутгейт, Якубу Айегбени, Джонатан Вудгейт, Роберт Хут, Марк Шварцер и другие. Вспомнили, прослезились, осознали быстроту, с которой бежит вперед время? А теперь – давайте поговорим о делах дня сегодняшнего…

Текущий сезон начался для «Мидлсбро» не очень удачно. Точнее, в спортивном плане все шло очень даже неплохо, ведь уже после второго тура Чемпионшипа «Смогги» оказались на втором месте в турнирной таблице, а после четвертого – и вовсе ее возглавили, но… После победы в 15-м туре над «Бирмингемом» (2:1) стан «Мидлсбро» неожиданно для многих покинул творец всех этих успехов команды – главный тренер Роб Эдвардс. 43-летний специалист, который возглавил «Смогги» лишь летом 2025-го, а до этого работал с «Уотфордом» и «Лутоном», принял приглашение от «Вулверхэмптона», где сменил португальца Витора Перейру и формально пошел на повышение, хотя с учетом выступления «волков» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги это вряд ли надолго – если по итогам чемпионата Эдвардс сохранит свой пост и продолжит работать с «Вулверхэмптоном», то с высокой долей вероятности это придется ему делать уже в хорошо знакомом Чемпионшипе, к вылету в который нынешняя команда Роба очень и очень близка.

Осуждать Эдвардса можно было, если бы не два «но»… Во-первых, специалист все-таки получил приглашение поработать в элитарной лиге, а это – признание твоих заслуг на текущем уровне и какое-никакое, а движение вверх в карьерном плане. Во-вторых, именно в юношеских командах «Вулверхэмптона» еще летом 2014-го Роб и начинал свою наставническую карьеру, а потому в каком-то смысле он вернулся домой – туда, где ему давали работать даже исполняющим обязанности коуча первой команды, и два года пребывать на должности асситента главного тренера.

После ухода Эдвардса боссы «Мидлсбро» оказались в ситуации, когда нужно выбирать нового наставника, но всерьез о кандидатуре преемника Роба никто и не думал, ведь все складывалось весьма успешно. По сути, это был момент, когда руководство «Смогги» просто ткнуло пальцем в небо, доверившись 38-летнему Киму Хеллбергу. Этот молодой шведский специалист до момента назначения в «Мидлсбро» работал на родине, где два сезона кряду приводил «Хаммарбю» к финишу на втором месте в Аллсвенскан – элитарном дивизионе профессионального шведского футбола. Но каких-либо громких трофеев или достижений у Хеллберга, откровенно говоря, не было, из-за чего его внезапный переезд в Англию вызывал немало вопросов к руководителям «Мидлсбро» и заставлял болельщиков команды переживать о судьбе сезона, который начинался для их любимцев столь неплохо.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ким Хеллберг

Хеллберг в прошлом успел недолго поиграть в футбол, однако в раннем возрасте бросил эту затею, осознав, что вряд ли у него удастся добиться чего-то существенного на данном поприще.

«Я бросил играть в футбол очень рано, в 22 года, потому что понял, что я недостаточно хорош», – признавался впоследствии Ким, который со временем зарекомендовал себя как наставник, делающий ставку на высокоинтенсивный футбол, ориентированный на владением мячом и стремление постоянно создавать опасность у ворот соперника. Ким признавал, что на его формирование как профессионального тренера очень повлияли взгляды Марсело Бьелсы, Жузепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Роберто Де Дзерби, которого в Украине хорошо помнят по нескольким месяцам работы с «Шахтером», где итальянец пытался выстроить интересный проект, но начало полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины привело к тому, что все эти планы так и не были реализованы.

С Хеллбергом во главе «Мидлсбро» внезапно не начал тормозить в гонке за путевку в АПЛ, а наоборот, в какой-то момент превратился в одного из реальных фаворитов в борьбе за место на вершине таблицы Чемпионшипа. Казалось бы, это какая-то сказка, возникшая из ниоткуда, когда доселе никому неизвестный в Англии специалист объявляется во главе команды по ходу сезона, подхватывая ее в момент, когда та ведет борьбу за наивысшие места, и вместо ожидаемого многими падения происходит обратное – коллектив борется едва ли не лучше прежнего, демонстрируя стабильность и класс, словно на тренерском мостике никаких перемен не происходило и вовсе.

Однако текущие успехи Кима Хеллберга если и можно называть сказкой, то тогда уж компьютерной. Дело в том, что карьеру наставника этот специалист в свое время решил начать из-за двух факторов. Первый был связан с его отцом, который более тридцати лет сам являлся коучем, успев прищепить сыну любовь не только к футболу, как игре, но и как к явлению, где очень важную роль играет грамотное руководство всеми процессами. Второй фактор, который помог Киму Хеллбергу добиться успехов в тренерском ремесле – это его любовь к лучшей в мире видеоигре, завязанной на футбольном менеджменте, – Football Manager.

По словам Хеллберга, именно страсть к Football Manager и много-много часов, проведенных за этой игрой, открыли в нем увлечение к тактическим аспектам футбола: «Мое увлечение тактикой связано с Football Manager. Я много играл, и это был полезный для меня опыт. Да, вы можете сосредоточиться на определенных аспектах, даже играя в другие игры, но это не то же самое: Football Manager стимулирует ваш интерес к работе на поле, он действительно помогает вам понять определенную динамику и оценить игру со стратегической точки зрения».

Getty Images/Global Images Ukraine. Были времена, когда реклама очередной версии Football Manager была весьма яркой

Но эта история не была бы полной и настолько невероятной, если бы не еще один тактический гик, обожающий Football Manager, который нынче работает в «Мидлсбро» и помогает этой команде реально претендовать на долгожданное для болельщиков «Смогги» возвращение в английскую Премьер-лигу. Речь о Крисе Джонсе, который с 19 сентября 2022 года занимает пост главного скаута клуба, а ранее работал селекционером в «Норвиче» и «Кристал Пэлас».

По информации Teesside Live, 42-летний Крис Джонс ранее не просто был одним из тех, кто часами играл в Football Manager, но в какой-то момент его привлекали к исследовательской группе, занимающейся ресечингом для наполнения игровой базы данных. Когда Джонсу посчастливилось начать настоящую карьеру скаута, он довольно быстро разработал собственную модель, основанную на массивах данных и статистических показателей, которые помогают выявлять наиболее талантливых футболистов, подходящих для усиления команды, в интересах которой работал Крис.

Так что если «Мидлсбро» все-таки удастся по итогам сезона вернуться в АПЛ, то об удачном старте кампании-2025/26 во главе с Робом Эдвардсом уже вряд ли кто-то будет всерьез вспоминать. Прямо сейчас «Смогги» могут похвастаться двумя другими крайне перспективными и интересными специалистами, которых для большого футбола помогла раскрыть компьютерная игра Football Manager. И даже если что-то у «Мидлсбро» вдруг все-таки пойдет не так, то просто запомните эти имена – Ким Хеллберг и Крис Джонс, ведь к ним уже присматриваются в элитарном дивизионе, и свой шанс на уровне АПЛ они еще обязательно получат.