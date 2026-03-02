Клуб Украинской Премьер-лиги попросил Карпаты разрешения сыграть во Львове

В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».

Из-за аномальных погодных условий полтавский клуб не успеет подготовить свой номинально домашний стадион в Кропивницком к игре с подопечными Франа Фернандеса.

По этой причине представители СК обратились к «Карпатам» с просьбой провести эту игру на арене «Украина», где свои матчи проводит львовская команда.

По информации UA-Football, стороны успешно обсудили все формальности и приняли решение о переносе матча с Кропивницкого во Львов. Все необходимые документы были отправлены руководству Премьер-лиги.

Первый домашний поединок «Полтавы» – против «Кудровки» 2 марта – также состоится в другом городе. Команды выйдут на поле «Оболонь-Арены», расположенной в Киеве.