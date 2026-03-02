Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги попросил Карпаты разрешения сыграть во Львове
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 12:47 |
1022
0

Из-за проблем с домашней ареной СК «Полтава» проведет игру 20-го тура на стадионе «Украина»

СК Полтава

В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».

Из-за аномальных погодных условий полтавский клуб не успеет подготовить свой номинально домашний стадион в Кропивницком к игре с подопечными Франа Фернандеса.

По этой причине представители СК обратились к «Карпатам» с просьбой провести эту игру на арене «Украина», где свои матчи проводит львовская команда.

По информации UA-Football, стороны успешно обсудили все формальности и приняли решение о переносе матча с Кропивницкого во Львов. Все необходимые документы были отправлены руководству Премьер-лиги.

Первый домашний поединок «Полтавы» – против «Кудровки» 2 марта – также состоится в другом городе. Команды выйдут на поле «Оболонь-Арены», расположенной в Киеве.

По теме:
Полтава – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения от УАФ
А завтра была весна
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Карпаты Львов стадион Украина Зирка Кропивницкий перенос матчей
Николай Тытюк Источник: UA-Football
