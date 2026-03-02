Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 марта 2026, 11:18 |
Месси в 19-м календарном году подряд забил прямым ударом со штрафного

Вспомним, сколько подобных голов забил аргентинец в каждом году этой серии

Месси в 19-м календарном году подряд забил прямым ударом со штрафного
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в 19-м календарном году подряд.

Свой первый подобный гол в 2026 году аргентинец забил в ворота Орландо Сити в матче МЛС.

Ни один другой игрок в истории не имеет в своем активе такой серии.

По этому поводу вспомним, сколько голов со штрафных Месси забил в каждом из этих календарных лет.

Голы Лионеля Месси, забитые прямыми ударами со штрафного в 19 календарных годах подряд

  • 2008: 1
  • 2009: 1
  • 2010: 1
  • 2011: 1
  • 2012: 7
  • 2013: 3
  • 2014: 4
  • 2015: 4
  • 2016: 7
  • 2017: 5
  • 2018: 10
  • 2019: 8
  • 2020: 1
  • 2021: 5
  • 2022: 2
  • 2023: 5
  • 2024: 1
  • 2025: 3
  • 2026: 1
Сергей Турчак
