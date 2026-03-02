Месси в 19-м календарном году подряд забил прямым ударом со штрафного
Вспомним, сколько подобных голов забил аргентинец в каждом году этой серии
Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси забил гол прямым ударом со штрафного в 19-м календарном году подряд.
Свой первый подобный гол в 2026 году аргентинец забил в ворота Орландо Сити в матче МЛС.
Ни один другой игрок в истории не имеет в своем активе такой серии.
По этому поводу вспомним, сколько голов со штрафных Месси забил в каждом из этих календарных лет.
Голы Лионеля Месси, забитые прямыми ударами со штрафного в 19 календарных годах подряд
- 2008: 1
- 2009: 1
- 2010: 1
- 2011: 1
- 2012: 7
- 2013: 3
- 2014: 4
- 2015: 4
- 2016: 7
- 2017: 5
- 2018: 10
- 2019: 8
- 2020: 1
- 2021: 5
- 2022: 2
- 2023: 5
- 2024: 1
- 2025: 3
- 2026: 1
