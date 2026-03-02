Миколенко первым из украинцев сыграл 2000+ минут в топ-5 лигах в сезоне
Дмитрий Богданов стал 11-м украинцем, сыгравшим в текущем сезоне в топ-5 чемпионатах
Защитник Эвертона Виталий Миколенко, по данным Transfermarkt, стал первым украинцем в топ-5 европейских чемпионатах, сыгравшим 2000+ минут в сезоне 2025/26.
В активе Миколенко 2061 минута.
Совсем чуть-чуть отстает от юбилейной отметки полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыграв 1999 минут.
Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1794 минут.
Отметим также, что этот рейтинг пополнил Дмитрий Богданов, сыграв свою первую минуту за Унион Берлин в Бундеслиге. Он стал 11-м украинцем, сыгравшим хотя бы 1 минуту в топ-5 лигах в текущем сезоне.
Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)
- 2061 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 1999 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1794 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 1713 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1577 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1576 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 384 – Артем Довбик (Рома)
- 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
- 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 101 – Роман Яремчук (Лион)
- 1 – Дмитрий Богданов (Унион Берлин)
