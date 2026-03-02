Миколенко первым из украинцев сыграл 2000+ минут в топ-5 лигах в сезоне

Защитник Эвертона Виталий Миколенко, по данным Transfermarkt, стал первым украинцем в топ-5 европейских чемпионатах, сыгравшим 2000+ минут в сезоне 2025/26.

В активе Миколенко 2061 минута.

Совсем чуть-чуть отстает от юбилейной отметки полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыграв 1999 минут.

Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1794 минут.

Отметим также, что этот рейтинг пополнил Дмитрий Богданов, сыграв свою первую минуту за Унион Берлин в Бундеслиге. Он стал 11-м украинцем, сыгравшим хотя бы 1 минуту в топ-5 лигах в текущем сезоне.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)