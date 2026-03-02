Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Миколенко первым из украинцев сыграл 2000+ минут в топ-5 лигах в сезоне
02 марта 2026, 11:08 | Обновлено 02 марта 2026, 11:09
Дмитрий Богданов стал 11-м украинцем, сыгравшим в текущем сезоне в топ-5 чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Эвертона Виталий Миколенко, по данным Transfermarkt, стал первым украинцем в топ-5 европейских чемпионатах, сыгравшим 2000+ минут в сезоне 2025/26.

В активе Миколенко 2061 минута.

Совсем чуть-чуть отстает от юбилейной отметки полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк, сыграв 1999 минут.

Замыкает тройку в данном рейтинге Руслан Малиновский, сыгравший за Дженоа 1794 минут.

Отметим также, что этот рейтинг пополнил Дмитрий Богданов, сыграв свою первую минуту за Унион Берлин в Бундеслиге. Он стал 11-м украинцем, сыгравшим хотя бы 1 минуту в топ-5 лигах в текущем сезоне.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)

  • 2061 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 1999 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1794 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 1713 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1577 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 1576 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 384 – Артем Довбик (Рома)
  • 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
  • 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 101 – Роман Яремчук (Лион)
  • 1 – Дмитрий Богданов (Унион Берлин)
статистика Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция) Бундеслига Серия A Ла Лига Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Руслан Малиновский Владислав Ванат Илья Забарный Виктор Цыганков Артем Довбик Александр Зинченко Владислав Крапивцов Роман Яремчук Дмитрий Богданов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
