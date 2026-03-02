Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Всегда есть что улучшать»
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 10:04 | Обновлено 02 марта 2026, 10:06
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Всегда есть что улучшать»

Тренер «Кривбасса» прокомментировал победу его команды над «Зарей»

ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Нидерландский тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен прокомментировал победу его команды над «Зарей» (3:1) в 18-м туре чемпионата Украины:

Какими вы видите итоги матча по горячим следам?

– У нас были планы, чтобы хорошо начать игру. Но, к сожалению, мы пропустили быстрый гол. Ребята пытались вернуться в игру как можно быстрее, и мы создали несколько хороших моментов для взятия ворот. Поэтому я доволен тем, что мы очень быстро отыгрались.

Быстрый ответ «Кривбассу» гол Бар Лина. Это сыграло ключевую роль в итоговом результате?

– Конечно. После этого мы забили еще несколько хороших голов. Могли сделать это раньше, если бы были более эффективными в передачах. Ну а второй тайм уже был больше на стороне соперника. Мы потеряли немного энергии из-за выездов и упорной работы в первом тайме, но, я думаю, что в обороне после перерыва сыграли очень хорошо. Многие моменты соперника были нейтрализованы из-за офсайдов.

– Молодой Каменский вышел в стартовом составе вместо Шевченко. Как оцените игру Александра?

– Алекс играл на этой позиции, скажем так, в официальном матче впервые. На сборах он несколько раз действовал именно там и показал нам наши возможности с ним на этой позиции. Поэтому я доволен тем, как он выступил сегодня.

–​​​​​​​ Сегодня за нашу команду дебютировал панамец Джовани. Как насчет его игры?

– Всегда есть что улучшать. Он также сделал несколько хороших вещей благодаря своему упорному труду для команды. Некоторые из его передач были удачными, поэтому в целом это был неплохой дебют для него. Джовани был с нами на прошлой неделе перед нашей первой игрой против «Металлиста 1925», но тогда он еще не был заявлен, поэтому не могли его выпустить. Он хорошо тренировался всю неделю, поэтому, как только прошел процесс заявки, мы дали ему возможность сыграть. После травмы Мендозы это было правильным решением поставить его на эту позицию и дать ему несколько минут в УПЛ.

