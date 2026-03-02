«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров

Сегодня, 2 марта программу 18-го тура в УПЛ закроет матч в Киеве между «Кудровкой» и «Полтавой». В этом противостоянии может много чего решится на дне турнирной таблицы. Свое мнение по этому поводу в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Это матч года для «Кудровки», – сказал Федорчук. – Если команда Василия Баранова не получит три очка, то для них могут наступить тяжелые времена. Придется выживать. Для «Полтавы» определяющим был матч прошлого тура против «Вереса». Выигрывая 2:0 и проиграть поединок… это очень сильно бьет по перспективам, по эмоциям, по уверенности, по психологическому состоянию футболистов. Теоретически «Полтава» еще в игре, но практически – они возвращаются в Первую лигу. Сейчас, чтобы себя обезопасить, им нужно идти чуть ли не по-чемпионскому графику, а это при всем уважении к полтавчанам просто не реально.

УПЛ. 18-й тур

27.02.26

«Динамо» – «Эпицентр» – 4:0

«Шахтер» – «Верес» – 1:0

28.02.2026

ЛНЗ – «Полесье» – 1:3

«Металлист 1925» – «Александрия» – 1:0

01.03.2026

«Кривбасс» – «Заря» – 3:1

«Оболонь» – «Рух» – 1:0

«Карпаты» – «Колос» – 0:1

02.03.2026

«Полтава» – «Кудровка» – 13:00

