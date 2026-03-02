«Матч года для Кудровки, а не для Полтавы». Эксперт – о битве аутсайдеров
Олег Федорчук считает, что полтавчане возвратятся в Первую лигу
Сегодня, 2 марта программу 18-го тура в УПЛ закроет матч в Киеве между «Кудровкой» и «Полтавой». В этом противостоянии может много чего решится на дне турнирной таблицы. Свое мнение по этому поводу в эксклюзивном комментарии Sport.ua высказал тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.
– Это матч года для «Кудровки», – сказал Федорчук. – Если команда Василия Баранова не получит три очка, то для них могут наступить тяжелые времена. Придется выживать. Для «Полтавы» определяющим был матч прошлого тура против «Вереса». Выигрывая 2:0 и проиграть поединок… это очень сильно бьет по перспективам, по эмоциям, по уверенности, по психологическому состоянию футболистов. Теоретически «Полтава» еще в игре, но практически – они возвращаются в Первую лигу. Сейчас, чтобы себя обезопасить, им нужно идти чуть ли не по-чемпионскому графику, а это при всем уважении к полтавчанам просто не реально.
УПЛ. 18-й тур
27.02.26
«Динамо» – «Эпицентр» – 4:0
«Шахтер» – «Верес» – 1:0
28.02.2026
ЛНЗ – «Полесье» – 1:3
«Металлист 1925» – «Александрия» – 1:0
01.03.2026
«Кривбасс» – «Заря» – 3:1
«Оболонь» – «Рух» – 1:0
«Карпаты» – «Колос» – 0:1
02.03.2026
«Полтава» – «Кудровка» – 13:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|12
|5
|1
|46 - 12
|06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс
|41
|2
|ЛНЗ
|18
|12
|2
|4
|23 - 11
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка
|38
|3
|Полесье
|18
|11
|3
|4
|31 - 12
|08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря
|36
|4
|Динамо Киев
|18
|9
|5
|4
|40 - 21
|08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава
|32
|5
|Кривбасс
|18
|8
|6
|4
|31 - 25
|07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс
|30
|6
|Металлист 1925
|17
|7
|7
|3
|19 - 12
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925
|28
|7
|Колос Ковалевка
|18
|7
|7
|4
|18 - 15
|07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка
|28
|8
|Заря
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|08.03.26 13:00 Заря - Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря
|24
|9
|Верес
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес
|21
|10
|Оболонь
|17
|5
|5
|7
|13 - 27
|07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк
|20
|11
|Карпаты Львов
|18
|4
|7
|7
|20 - 25
|08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов
|19
|12
|Рух Львов
|18
|6
|1
|11
|15 - 25
|09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов
|19
|13
|Кудровка
|17
|4
|4
|9
|21 - 32
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка
|16
|14
|Эпицентр
|18
|4
|2
|12
|18 - 33
|07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925
|14
|15
|Александрия
|17
|2
|5
|10
|14 - 29
|06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия
|11
|16
|Полтава
|17
|2
|3
|12
|16 - 41
|02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ
|9
