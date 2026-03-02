Дебют на Мастерсах. Сачко получил соперника в квалификации Индиан-Уэллс

28-летний украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 185) дебютирует на Мастерсах.

Сачко сыграет в квалификации хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США. В первом раунде отбора украинец встретится с Маккензи Макдональдом, который посеян под 17-м номером.

Ранее Сачко никогда не играл против Макдональда. Поединок Виталия и Маккензи состоится в ночь на 3 марта и начнеся ориентировочно в 00:30 по Киеву.

Если Сачко удастся выйти в финал квалификации, то за место в основной сетке поборется либо с Лука Нарди (Италия, WTA 109), либо с Тревором Свайдой (США, ATP 358).