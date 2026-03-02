Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обнародован рейтинг 10 лучших трансферов сезона в Англии
02 марта 2026, 06:01 |
Обнародован рейтинг 10 лучших трансферов сезона в Англии

The Telegraph проанализировала летнюю и зимнюю активность клубов АПЛ

Обнародован рейтинг 10 лучших трансферов сезона в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитетное издание The Telegraph опубликовало рейтинг 20 наиболее удачных трансферов текущего сезона в английской Премьер-лиге. Лидером списка признан переход Бриана Мбемо в стан «Манчестер Юнайтед». Первая десятка знаковых переходов выглядит следующим образом:

  1. Бриан Мбемо (перешел из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»);
  2. Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);
  3. Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);
  4. Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);
  5. Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);
  6. Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);
  7. Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);
  8. Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);
  9. Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);
  10. Джордан Хендерсон (свободным агентом в «Брентфорд»).
Михаил Олексиенко Источник: The Telegraph
Михаил Олексиенко Источник: The Telegraph
