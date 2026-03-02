Англия02 марта 2026, 06:01 |
Обнародован рейтинг 10 лучших трансферов сезона в Англии
The Telegraph проанализировала летнюю и зимнюю активность клубов АПЛ
Авторитетное издание The Telegraph опубликовало рейтинг 20 наиболее удачных трансферов текущего сезона в английской Премьер-лиге. Лидером списка признан переход Бриана Мбемо в стан «Манчестер Юнайтед». Первая десятка знаковых переходов выглядит следующим образом:
- Бриан Мбемо (перешел из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»);
- Гранит Джака (из «Байера» в «Сандерленд»);
- Марк Гехи (из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити»);
- Сенне Ламменс (из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед»);
- Джанлуиджи Доннарумма (из «ПСЖ» в «Манчестер Сити»);
- Мартин Субименди (из «Реал Сосьедад» в «Арсенал»);
- Юго Экитике (из «Айнтрахта» в «Ливерпуль»);
- Жоао Педро (из «Брайтона» в «Челси»);
- Робин Руфс (из НЕК в «Сандерленд»);
- Джордан Хендерсон (свободным агентом в «Брентфорд»).
