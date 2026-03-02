Англия02 марта 2026, 03:03 |
19
0
Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
02 марта 2026, 03:03 |
19
0
1 марта Фулхэм выиграл лондонское дерби у Тоттенхэма.
Встреча 28-го тура АПЛ 2025/26 завершилась со счетом 2:1 в пользу дачников.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы в составе Фулхэма забили Гарри Уилсон и Алекс Ивоби. У шпор единственный мяч оформил Ришарлисон.
АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта
Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Уилсон, 7, Ивоби, 34 – Ришарлисон, 66
Видеообзор матча
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Арчи Грей.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
