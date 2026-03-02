Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Фулхэм
01.03.2026 16:00 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
Англия
Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1. Лондонское дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта Фулхэм выиграл лондонское дерби у Тоттенхэма.

Встреча 28-го тура АПЛ 2025/26 завершилась со счетом 2:1 в пользу дачников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в составе Фулхэма забили Гарри Уилсон и Алекс Ивоби. У шпор единственный мяч оформил Ришарлисон.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта

Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Уилсон, 7, Ивоби, 34 – Ришарлисон, 66

Видеообзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Арчи Грей.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
Фулхэм Тоттенхэм Фулхэм - Тоттенхэм видео голов и обзор Гарри Уилсон Алекс Ивоби Ришарлисон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
