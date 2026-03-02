1 марта Фулхэм выиграл лондонское дерби у Тоттенхэма.

Встреча 28-го тура АПЛ 2025/26 завершилась со счетом 2:1 в пользу дачников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в составе Фулхэма забили Гарри Уилсон и Алекс Ивоби. У шпор единственный мяч оформил Ришарлисон.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта

Фулхэм – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Уилсон, 7, Ивоби, 34 – Ришарлисон, 66

Видеообзор матча