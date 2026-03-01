Фулхэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 1 марта в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Фулхэм
Для «дачников» сезон проходит не слишком длинными сериями положительных и отрицательных результатов.
Тем не менее, за 27 туров чемпионата Англии коллективу удалось получить 37 зачетных пунктов, пока разрешающих находиться на 10-м месте турнирной таблицы. И от 7-й, и от 14-й позиции коллектив отделяет 3 очка.
В Кубке Англии «Фулхэм» одолел «Миддлсбро» и «Сток Сити» и квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против «Саутгемптона».
Тоттенхэм
А вот «шпоры» в текущем сезоне совсем не стабильны. После 27 туров Премьер-лиги на балансе команды есть только 29 очков, благодаря которым она занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета невелико – всего 4 пункта. Из Кубка Англии лондонцы вылетели на стадии 1/32 финала, потерпев поражение против «Астон Виллы».
Но вот в Лиге чемпионов англичанам уже удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их ждет противостояние с «Атлетико Мадрид».
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Фулхэм». «Дачникам» удалось добыть в борьбе 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке победил «Тоттенхэм».
Интересные факты
- «Фулхэм» проиграл лишь в 1/6 предыдущих домашних поединков. В пяти из них коллектив не сохранил ворота сухими.
- «Тоттенхэм» не побеждает на внутренней арене уже 10 поединков подряд. На балансе команды 4 ничьих и 6 поражений.
- В 6/7 последних поединках «Тоттенхэма» в Премьер-лиге было забито более 2.5 гола.
Прогноз
У каждого коллектива есть серьезные проблемы в защите в последних играх, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.63 по линии БК betking).
16:00
