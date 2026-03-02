Стала известна позиция Месси относительно выборов президента Барселоны
Аргентинец решил воздержаться от любых публичных высказываний
Согласно информации Diario Sport, Лионель Месси прекрасно понимает значимость своего авторитета, поэтому решил воздержаться от любых публичных высказываний в период проведения выборов президента «Барселоны». Звездный аргентинец не хочет, чтобы его позиция повлияла на ход голосования.
Кроме того, Месси не планирует вступать в дискуссию с Жоаном Лапортой, который вновь претендует на этот пост. Лионель оставит без ответа недавние комментарии Лапорты касательно причин его ухода из клуба в 2021 году и их нынешнего общения.
Сообщается, что нападающий может представить собственную версию событий уже после подведения итогов выборов, если сочтет это необходимым.
