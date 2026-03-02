Стала известна позиция Месси относительно выборов президента Барселоны

Согласно информации Diario Sport, Лионель Месси прекрасно понимает значимость своего авторитета, поэтому решил воздержаться от любых публичных высказываний в период проведения выборов президента «Барселоны». Звездный аргентинец не хочет, чтобы его позиция повлияла на ход голосования.

Кроме того, Месси не планирует вступать в дискуссию с Жоаном Лапортой, который вновь претендует на этот пост. Лионель оставит без ответа недавние комментарии Лапорты касательно причин его ухода из клуба в 2021 году и их нынешнего общения.

Сообщается, что нападающий может представить собственную версию событий уже после подведения итогов выборов, если сочтет это необходимым.