Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна позиция Месси относительно выборов президента Барселоны
Испания
02 марта 2026, 02:45 |
28
0

Стала известна позиция Месси относительно выборов президента Барселоны

Аргентинец решил воздержаться от любых публичных высказываний

02 марта 2026, 02:45 |
28
0
Стала известна позиция Месси относительно выборов президента Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Согласно информации Diario Sport, Лионель Месси прекрасно понимает значимость своего авторитета, поэтому решил воздержаться от любых публичных высказываний в период проведения выборов президента «Барселоны». Звездный аргентинец не хочет, чтобы его позиция повлияла на ход голосования.

Кроме того, Месси не планирует вступать в дискуссию с Жоаном Лапортой, который вновь претендует на этот пост. Лионель оставит без ответа недавние комментарии Лапорты касательно причин его ухода из клуба в 2021 году и их нынешнего общения.

Сообщается, что нападающий может представить собственную версию событий уже после подведения итогов выборов, если сочтет это необходимым.

По теме:
Жирона – Сельта – 1:2. Как забил Владислав Ванат. Видео голов и обзор матча
Тренер Реала сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с Ман Сити
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Лионель Месси Барселона Жоан Лапорта президент чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01 марта 2026, 08:23 3
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Трубин хочет вернуться в Донецк

Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Футбол | 01 марта 2026, 20:48 10
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»
Экс-форвард сборной Франции: «Учитывая, что Забарный делает на поле...»

Микаэль Мадар прокомментировал игру украинского защитника ПСЖ

Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 01.03.2026, 23:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Футбол | 01.03.2026, 15:13
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 17
Бокс
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем