Дебютный гол Степанова в Нидерландах: как оценили игру украинца?

В поединке 25-го тура Эредивизи «Утрехт» на домашней арене нанес поражение «АЗ Алкмар» со счетом 2:0. Особое внимание привлек 18-летний украинский форвард хозяев Артем Степанов, который появился в стартовом составе и отыграл 76 минут.

Именно украинец стал ключевой фигурой в эпизоде на 35-й минуте: он поспособствовал назначению пенальти, который впоследствии сам и реализовал. Этот точный удар стал дебютным голом нападающего в составе нидерландского клуба.

Аналитический портал Sofascore оценил действия Степанова баллом 7.0. За отведенное время Артем отличился забитым мячом, нанес один удар в створ, совершил 37 касаний, 5 раз шел в дриблинг (1 успешная попытка), допустил 15 потерь, выполнил 4 прохода с мячом и отдал 12 точных передач из 16.