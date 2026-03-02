Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютный гол Степанова в Нидерландах: как оценили игру украинца?
Нидерланды
02 марта 2026, 01:45 |
110
0

Дебютный гол Степанова в Нидерландах: как оценили игру украинца?

Утрехт на домашней арене нанес поражение АЗ Алкмар

02 марта 2026, 01:45 |
110
0
Дебютный гол Степанова в Нидерландах: как оценили игру украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура Эредивизи «Утрехт» на домашней арене нанес поражение «АЗ Алкмар» со счетом 2:0. Особое внимание привлек 18-летний украинский форвард хозяев Артем Степанов, который появился в стартовом составе и отыграл 76 минут.

Именно украинец стал ключевой фигурой в эпизоде на 35-й минуте: он поспособствовал назначению пенальти, который впоследствии сам и реализовал. Этот точный удар стал дебютным голом нападающего в составе нидерландского клуба.

Аналитический портал Sofascore оценил действия Степанова баллом 7.0. За отведенное время Артем отличился забитым мячом, нанес один удар в створ, совершил 37 касаний, 5 раз шел в дриблинг (1 успешная попытка), допустил 15 потерь, выполнил 4 прохода с мячом и отдал 12 точных передач из 16.

По теме:
Степанов стал 5-м украинцем, забивавшим в чемпионате Нидерландов
Первый гол Степанова. Утрехт с помощью украинца обыграл соперника
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Артем Степанов Утрехт АЗ Алкмаар чемпионат Нидерландов по футболу оценки SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Футбол | 01 марта 2026, 23:55 7
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой
Гол Ваната не помог. Жирона проиграла матч Сельте, хотя забила первой

Каталонская команда потерпела поражение со счетом 1:2 в поединке 26-го тура Ла Лиги

Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Футбол | 01 марта 2026, 20:09 17
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове

Команда Костышина завершала игру в меньшинстве

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01.03.2026, 08:23
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01.03.2026, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01.03.2026, 06:43
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 4
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 102
Другие виды
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
01.03.2026, 08:47 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем