ВИДЕО. Рома выиграла первый тайм у Ювентуса благодаря топ-голу Уэсли Франса
Бразилец оформил римлянам минимальный гандикап в матче 27-го тура Серии А с туринцами
Римская Рома выиграла первый тайм у туринского Ювентуса в матче 27-го тура Серии А 2025/26.
Волки ушли на перерыв с минимальным преимущестов – 1:0. Красивый мяч в ворота старой синьоры забил Уэсли Франса.
Для бразильца этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Италии.
Рома и Ювентус начали поединок 1 марта в 21:45 по Киеву на стадионе Олимпико в Риме.
ВИДЕО. Рома выиграла первый тайм у Ювентуса благодаря топ-голу Уэсли Франса
