Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Рома выиграла первый тайм у Ювентуса благодаря топ-голу Уэсли Франса
Италия
01 марта 2026, 22:51 | Обновлено 01 марта 2026, 23:03
Бразилец оформил римлянам минимальный гандикап в матче 27-го тура Серии А с туринцами

01 марта 2026, 22:51 | Обновлено 01 марта 2026, 23:03
Getty Images/Global Images Ukraine

Римская Рома выиграла первый тайм у туринского Ювентуса в матче 27-го тура Серии А 2025/26.

Волки ушли на перерыв с минимальным преимущестов – 1:0. Красивый мяч в ворота старой синьоры забил Уэсли Франса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для бразильца этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Италии.

Рома и Ювентус начали поединок 1 марта в 21:45 по Киеву на стадионе Олимпико в Риме.

Уэсли Франса Рома Рим Ювентус Рома - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
