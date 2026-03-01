ВИДЕО. Рома выиграла первый тайм у Ювентуса благодаря топ-голу Уэсли Франса

Римская Рома выиграла первый тайм у туринского Ювентуса в матче 27-го тура Серии А 2025/26.

Волки ушли на перерыв с минимальным преимущестов – 1:0. Красивый мяч в ворота старой синьоры забил Уэсли Франса.

Для бразильца этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Италии.

Рома и Ювентус начали поединок 1 марта в 21:45 по Киеву на стадионе Олимпико в Риме.

