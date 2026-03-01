Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Штутгарт
01.03.2026 16:30 – FT 4 : 0
Вольфсбург
Германия
01 марта 2026, 22:35 | Обновлено 01 марта 2026, 23:00
32
0

Штутгарт, Айнтрахт Ф и РБ Лейпциг одержали победы в 24-м туре Бундеслиги

Штутгарт одолел Вольфсбург, Айнтрахт справился с Фрайбургом, РБ Лейпциг переиграл Гамбург

32
0
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоялсь три матча 24-го тура Бундеслиги сезона 2025/26.

В воскресенье свои поединки выиграли Штутгарт, Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг.

Штутгарт с дублем Джейми Левелинга разгромил Вольфсбург 4:0, Айнтрахт Ф с голом и асситом Фареса Шаиби справился с Фрайбургом 2:0, а РБ Лейпциг оформил камбек против Гамбургу после пропущенного – 2:1 (забитый и голевая передача у Ромуло).

Топ-7 Бундеслиги: Бавария (63), Боруссия Д (52), Хоффенхайм (46), Штутгарт (46), РБ Лейпциг (46), Байер (44), Айнтрахт Ф (34).

Бундеслига 2025/26. 24-й тур, 1 марта

Штутгарт – Вольфсбург – 4:0

Голы: Ундав, 21, Левелинг, 30, 42, Нартей, 90+5

Айнтрахт Франкфурт – Фрайбург – 2:0

Голы: Шаиби, 64, Баоя, 81

Гамбург – РБ Лейпциг – 1:2

Голы: Виейра, 22 – Ромуло, 36, Диоманде, 50

Незабитый пенальти: Ромуло, 62 (РБ Лейпциг)

Таблица Бундеслиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 24 20 3 1 88 - 23 06.03.26 21:30 Бавария - Боруссия М28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Вердер 0:3 Бавария08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария 63
2 Боруссия Д 24 15 7 2 51 - 25 07.03.26 19:30 Кельн - Боруссия Д28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм 52
3 Хоффенхайм 24 14 4 6 49 - 31 07.03.26 16:30 Хайденхайм - Хоффенхайм28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин 46
4 Штутгарт 24 14 4 6 48 - 32 07.03.26 16:30 Майнц - Штутгарт01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург 46
5 РБ Лейпциг 24 13 5 6 46 - 33 07.03.26 16:30 РБ Лейпциг - Аугсбург01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц 44
6 Байер 23 12 4 7 44 - 29 04.03.26 21:30 Гамбург - Байер28.02.26 Байер 1:1 Майнц21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер 40
7 Айнтрахт Ф 24 9 7 8 48 - 49 08.03.26 16:30 Санкт-Паули - Айнтрахт Ф01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер 34
8 Фрайбург 24 9 6 9 34 - 39 07.03.26 16:30 Фрайбург - Байер01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург 33
9 Аугсбург 24 9 4 11 30 - 41 07.03.26 16:30 РБ Лейпциг - Аугсбург27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули 31
10 Унион Берлин 24 7 7 10 29 - 38 08.03.26 18:30 Унион Берлин - Вердер28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин 28
11 Гамбург 23 6 8 9 26 - 34 04.03.26 21:30 Гамбург - Байер01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария 26
12 Боруссия М 24 6 7 11 27 - 39 06.03.26 21:30 Бавария - Боруссия М28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М 25
13 Кельн 24 6 6 12 33 - 41 07.03.26 19:30 Кельн - Боруссия Д27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург 24
14 Майнц 24 5 8 11 27 - 39 07.03.26 16:30 Майнц - Штутгарт28.02.26 Байер 1:1 Майнц20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц 23
15 Санкт-Паули 24 6 5 13 23 - 40 08.03.26 16:30 Санкт-Паули - Айнтрахт Ф28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули 23
16 Вердер 24 5 7 12 25 - 44 08.03.26 18:30 Унион Берлин - Вердер28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Вердер 0:3 Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М 22
17 Вольфсбург 24 5 5 14 33 - 53 07.03.26 16:30 Вольфсбург - Гамбург01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург 20
18 Хайденхайм 24 3 5 16 22 - 53 07.03.26 16:30 Хайденхайм - Хоффенхайм28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм 14
Полная таблица

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Николас Нартей (Штутгарт), асcист Тьягу Томаш.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт), асcист Крис Фюрих.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Штутгарт), асcист Эрмедин Демирович.
чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Штутгарт Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт Фрайбург РБ Лейпциг Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
