Штутгарт, Айнтрахт Ф и РБ Лейпциг одержали победы в 24-м туре Бундеслиги
Штутгарт одолел Вольфсбург, Айнтрахт справился с Фрайбургом, РБ Лейпциг переиграл Гамбург
1 марта состоялсь три матча 24-го тура Бундеслиги сезона 2025/26.
В воскресенье свои поединки выиграли Штутгарт, Айнтрахт Франкфурт и РБ Лейпциг.
Штутгарт с дублем Джейми Левелинга разгромил Вольфсбург 4:0, Айнтрахт Ф с голом и асситом Фареса Шаиби справился с Фрайбургом 2:0, а РБ Лейпциг оформил камбек против Гамбургу после пропущенного – 2:1 (забитый и голевая передача у Ромуло).
Топ-7 Бундеслиги: Бавария (63), Боруссия Д (52), Хоффенхайм (46), Штутгарт (46), РБ Лейпциг (46), Байер (44), Айнтрахт Ф (34).
Бундеслига 2025/26. 24-й тур, 1 марта
Штутгарт – Вольфсбург – 4:0
Голы: Ундав, 21, Левелинг, 30, 42, Нартей, 90+5
Айнтрахт Франкфурт – Фрайбург – 2:0
Голы: Шаиби, 64, Баоя, 81
Гамбург – РБ Лейпциг – 1:2
Голы: Виейра, 22 – Ромуло, 36, Диоманде, 50
Незабитый пенальти: Ромуло, 62 (РБ Лейпциг)
Таблица Бундеслиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|24
|20
|3
|1
|88 - 23
|06.03.26 21:30 Бавария - Боруссия М28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Вердер 0:3 Бавария08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария
|63
|2
|Боруссия Д
|24
|15
|7
|2
|51 - 25
|07.03.26 19:30 Кельн - Боруссия Д28.02.26 Боруссия Д 2:3 Бавария21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм
|52
|3
|Хоффенхайм
|24
|14
|4
|6
|49 - 31
|07.03.26 16:30 Хайденхайм - Хоффенхайм28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин
|46
|4
|Штутгарт
|24
|14
|4
|6
|48 - 32
|07.03.26 16:30 Майнц - Штутгарт01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург
|46
|5
|РБ Лейпциг
|24
|13
|5
|6
|46 - 33
|07.03.26 16:30 РБ Лейпциг - Аугсбург01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг21.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия Д15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц
|44
|6
|Байер
|23
|12
|4
|7
|44 - 29
|04.03.26 21:30 Гамбург - Байер28.02.26 Байер 1:1 Майнц21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер
|40
|7
|Айнтрахт Ф
|24
|9
|7
|8
|48 - 49
|08.03.26 16:30 Санкт-Паули - Айнтрахт Ф01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург21.02.26 Бавария 3:2 Айнтрахт Ф14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер
|34
|8
|Фрайбург
|24
|9
|6
|9
|34 - 39
|07.03.26 16:30 Фрайбург - Байер01.03.26 Айнтрахт Ф 2:0 Фрайбург22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург
|33
|9
|Аугсбург
|24
|9
|4
|11
|30 - 41
|07.03.26 16:30 РБ Лейпциг - Аугсбург27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули
|31
|10
|Унион Берлин
|24
|7
|7
|10
|29 - 38
|08.03.26 18:30 Унион Берлин - Вердер28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин21.02.26 Унион Берлин 1:0 Байер14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин
|28
|11
|Гамбург
|23
|6
|8
|9
|26 - 34
|04.03.26 21:30 Гамбург - Байер01.03.26 Гамбург 1:2 РБ Лейпциг20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария
|26
|12
|Боруссия М
|24
|6
|7
|11
|27 - 39
|06.03.26 21:30 Бавария - Боруссия М28.02.26 Боруссия М 1:0 Унион Берлин22.02.26 Фрайбург 2:1 Боруссия М14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М
|25
|13
|Кельн
|24
|6
|6
|12
|33 - 41
|07.03.26 19:30 Кельн - Боруссия Д27.02.26 Аугсбург 2:0 Кельн21.02.26 Кельн 2:2 Хоффенхайм14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург
|24
|14
|Майнц
|24
|5
|8
|11
|27 - 39
|07.03.26 16:30 Майнц - Штутгарт28.02.26 Байер 1:1 Майнц20.02.26 Майнц 1:1 Гамбург13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц
|23
|15
|Санкт-Паули
|24
|6
|5
|13
|23 - 40
|08.03.26 16:30 Санкт-Паули - Айнтрахт Ф28.02.26 Хоффенхайм 0:1 Санкт-Паули22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули
|23
|16
|Вердер
|24
|5
|7
|12
|25 - 44
|08.03.26 18:30 Унион Берлин - Вердер28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Санкт-Паули 2:1 Вердер14.02.26 Вердер 0:3 Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М
|22
|17
|Вольфсбург
|24
|5
|5
|14
|33 - 53
|07.03.26 16:30 Вольфсбург - Гамбург01.03.26 Штутгарт 4:0 Вольфсбург21.02.26 Вольфсбург 2:3 Аугсбург15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург
|20
|18
|Хайденхайм
|24
|3
|5
|16
|22 - 53
|07.03.26 16:30 Хайденхайм - Хоффенхайм28.02.26 Вердер 2:0 Хайденхайм22.02.26 Хайденхайм 3:3 Штутгарт15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм
|14
События матча
