18-летний украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов стал MVP-матча 25-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ Алкмаар (2:0).

Украинец получил награду лучшему игроку поединка. Степанов вышел в стартовом составе Утрехта и провел на поле 76 минут, после чего был заменен на Давида Минома.

За это время Степанов успел забить гол, реализовав пенальти на 35-й минуте поединка – для Артема этот мяч стал первым в нидерландском первенстве.

Степанов выступает в «Утрехте» на правах аренды из «Байера» Леверкузен. Аренда рассчитана до конца сезона 2025/26.

ФОТО. Степанов получил награду лучшему игроку матча Утрехт – АЗ Алкмаар