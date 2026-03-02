ФОТО. Степанов получил награду лучшему игроку матча Утрехт – АЗ Алкмаар
1 марта Артем впервые отличился в чемпионате Нидерландов, реализовав пенальти
18-летний украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов стал MVP-матча 25-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ Алкмаар (2:0).
Украинец получил награду лучшему игроку поединка. Степанов вышел в стартовом составе Утрехта и провел на поле 76 минут, после чего был заменен на Давида Минома.
За это время Степанов успел забить гол, реализовав пенальти на 35-й минуте поединка – для Артема этот мяч стал первым в нидерландском первенстве.
Степанов выступает в «Утрехте» на правах аренды из «Байера» Леверкузен. Аренда рассчитана до конца сезона 2025/26.
