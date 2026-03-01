7-е удаление в сезоне АПЛ. Челси близок к повторению антирекорда лиги

Педру Нету стал 7-м игроком Челси, удаленным в текущем сезоне АПЛ.

Произошло это в матче 28 тура против Арсенала.

Челси является «лидером» сезона АПЛ по количеству полученных красных карточек (7). Ни один другой клуб чемпионата не имеет в своем пассиве больше 4.

Команды с наибольшим количеством красных карточек в АПЛ в сезоне 2025/26

7 – Челси

4 – Эвертон

3 – Вест Хэм Юнайтед

3 – Тоттенхэм Хотспур

Вспомним всех игроков Челси, которые были удалены с поля в текущем сезоне АПЛ:

Педру Нету (против Арсенала)

Уэсли Фофана (против Бернли)

Марк Кукурелья (против Фулхэма)

Мойзес Кайседо (против Арсенала)

Мало Густо (против Ноттингем Форест)

Трево Чалоба (против Брайтона)

Роберт Санчес (против Манчестер Юнайтед)

Теперь лишь 2 удаления отделяет Челси от повторения антирекорда АПЛ по количеству красных карточек в одном сезоне, который сейчас принадлежит Сандерленду и КПР (по 9).