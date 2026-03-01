Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 7-е удаление в сезоне АПЛ. Челси близок к повторению антирекорда лиги
Англия
01 марта 2026, 22:14 | Обновлено 01 марта 2026, 22:15
80
0

7-е удаление в сезоне АПЛ. Челси близок к повторению антирекорда лиги

Педру Нету стал очередным футболистом «синих», имеющим в пассиве удаление в текущем сезоне АПЛ

01 марта 2026, 22:14 | Обновлено 01 марта 2026, 22:15
80
0
7-е удаление в сезоне АПЛ. Челси близок к повторению антирекорда лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Педру Нету стал 7-м игроком Челси, удаленным в текущем сезоне АПЛ.

Произошло это в матче 28 тура против Арсенала.

Челси является «лидером» сезона АПЛ по количеству полученных красных карточек (7). Ни один другой клуб чемпионата не имеет в своем пассиве больше 4.

Команды с наибольшим количеством красных карточек в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 7 – Челси
  • 4 – Эвертон
  • 3 – Вест Хэм Юнайтед
  • 3 – Тоттенхэм Хотспур

Вспомним всех игроков Челси, которые были удалены с поля в текущем сезоне АПЛ:

  • Педру Нету (против Арсенала)
  • Уэсли Фофана (против Бернли)
  • Марк Кукурелья (против Фулхэма)
  • Мойзес Кайседо (против Арсенала)
  • Мало Густо (против Ноттингем Форест)
  • Трево Чалоба (против Брайтона)
  • Роберт Санчес (против Манчестер Юнайтед)

Теперь лишь 2 удаления отделяет Челси от повторения антирекорда АПЛ по количеству красных карточек в одном сезоне, который сейчас принадлежит Сандерленду и КПР (по 9).

По теме:
Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне
Челси стал командой, которую Артета в качестве тренера побеждал чаще всего
Боэли удивил признанием, почему купил Кукурелью в Челси
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Педру Нету
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Футбол | 01 марта 2026, 21:40 0
Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0

1 марта также состоялось еще два матча 26-го тура: ничья Эльче и Эспаньола, победа Валенсии

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01 марта 2026, 14:21 9
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину

Футболист будет играть за «Колос»

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01.03.2026, 06:43
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 01.03.2026, 00:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 124
Другие виды
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем