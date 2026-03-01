7-е удаление в сезоне АПЛ. Челси близок к повторению антирекорда лиги
Педру Нету стал очередным футболистом «синих», имеющим в пассиве удаление в текущем сезоне АПЛ
Педру Нету стал 7-м игроком Челси, удаленным в текущем сезоне АПЛ.
Произошло это в матче 28 тура против Арсенала.
Челси является «лидером» сезона АПЛ по количеству полученных красных карточек (7). Ни один другой клуб чемпионата не имеет в своем пассиве больше 4.
Команды с наибольшим количеством красных карточек в АПЛ в сезоне 2025/26
- 7 – Челси
- 4 – Эвертон
- 3 – Вест Хэм Юнайтед
- 3 – Тоттенхэм Хотспур
Вспомним всех игроков Челси, которые были удалены с поля в текущем сезоне АПЛ:
- Педру Нету (против Арсенала)
- Уэсли Фофана (против Бернли)
- Марк Кукурелья (против Фулхэма)
- Мойзес Кайседо (против Арсенала)
- Мало Густо (против Ноттингем Форест)
- Трево Чалоба (против Брайтона)
- Роберт Санчес (против Манчестер Юнайтед)
Теперь лишь 2 удаления отделяет Челси от повторения антирекорда АПЛ по количеству красных карточек в одном сезоне, который сейчас принадлежит Сандерленду и КПР (по 9).
