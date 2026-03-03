Златан Ибрагимович назвал своего преемника в футболе
Швед в восторге от игры Шешко
Легендарный шведский голеадор Златан Ибрагимович похвалил форварда Беньямина Шешко и назвал его своим потенциальным преемником.
«Глядя, как Шешко играет в футбол, я вспоминаю себя. Он высокий, умеет обводить, прыгать и отлично взаимодействует с партнерами. Большинство высоких нападающих не делают этого. Манчестер имеет настоящую генерационную голевую машину», – заявил Ибрагимович.
Шешко в этом сезоне чемпионата Англии по футболу провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал один ассист.
Летом словенец перешел в «РБ Лейпциг» за 76,5 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Антонио Рюдигер оказался в центре скандального эпизода
Известный тренер – про Пеле