  4. Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 22:01 |
Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»

Ступар высказался о скандальном эпизоде ​​с участием Педросо и Гусола

01 марта 2026, 22:01 |
Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»
УПЛ

В матче 18-го тура УПЛ «Карпаты» – «Колос» (0:1) произошел эпизод, который привел к эмоциональным страстям на поле. Шла 53-я минута, когда игрок команды гостей Артем Гусол рванулся к мячу в надежде совершить проход по правому флангу. Именно в этот момент навстречу ему бросился защитник «Карпат» Педросо, после чего ковалинец оказался на газоне, страдая от жесткого столкновения со львовянином.

К сожалению, бразильский легионер «зелено-белых» повел себя не лучшим образом: проходя мимо лежащего Гусола, он намеренно задел его лицо бутсой. Однако рефери матча Виталий Романов на это никак не отреагировал. Не было реакции на этот поступок Педросо и со стороны ассистента арбитра и бригады VAR.

Чтобы узнать мнение по поводу этого эпизода, Sport.ua обратился за комментарием к бывшему арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

– Этот эпизод действительно заслуживает внимания. Гусол лежал на земле, а Педросо, переступая через него, вел себя не по-джентльменски грубо – он задел стопой его лицо. Слава Богу, что в данном случае обошлось без травмы. Однако такой поступок не приличен футболисту. Что касается арбитра, то он не мог это увидеть, а вот его ассистенты на VAR должны были ему подсказать. А как трактовали бы этот момент – как случайность или злой умысел, сказать трудно.

– На телевизионном видеоповторе было четко видно, что поступок Педросо был умышленным.

– Опять же, действия бразильца я даже назвал бы хамскими. Лицо игрока «Колоса» он задел коварно, украдкой. Считаю, что бригада VAR могла бы применить свои полномочия и дать возможность Романову пересмотреть этот эпизод. Думаю, что после этого Педросо была бы показана прямая красная карточка.

Видеообзор матча Карпаты – Колос (0:1)

Карпаты Львов Колос Ковалевка Карпаты - Колос Жан Педросо Артем Гусол Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Мирослав Ступар VAR Виталий Романов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
