Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о позиции нападающего в сборной Украины.

– Думаю, что любая из этих фамилий в заявке непременно удивит болельщиков.

– Какое удивление? Ведь Блохина или Шевченко я же вызвать не могу. Так что в любом случае появится новое имя.

Отметим, что стоит ожидать новую фамилию в заявке сборной Украины на мартовские матчи, ведь нападающий Артем Довбик получил травму и не поможет команде.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что внимательно следит за форвардами, выступающими в Премьер-лиге.