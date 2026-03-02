Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Чемпионат мира
02 марта 2026, 22:54 |
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»

Тренер – о позиции нападающего в команде

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о позиции нападающего в сборной Украины.

– Думаю, что любая из этих фамилий в заявке непременно удивит болельщиков.

– Какое удивление? Ведь Блохина или Шевченко я же вызвать не могу. Так что в любом случае появится новое имя.

Отметим, что стоит ожидать новую фамилию в заявке сборной Украины на мартовские матчи, ведь нападающий Артем Довбик получил травму и не поможет команде.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что внимательно следит за форвардами, выступающими в Премьер-лиге.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Олег Блохин
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Перший Серед Рівних в бані
хамовитий фізрук
MaximusOne
Кухаревича викликай.
