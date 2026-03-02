Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Тренер – о позиции нападающего в команде
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о позиции нападающего в сборной Украины.
– Думаю, что любая из этих фамилий в заявке непременно удивит болельщиков.
– Какое удивление? Ведь Блохина или Шевченко я же вызвать не могу. Так что в любом случае появится новое имя.
Отметим, что стоит ожидать новую фамилию в заявке сборной Украины на мартовские матчи, ведь нападающий Артем Довбик получил травму и не поможет команде.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что внимательно следит за форвардами, выступающими в Премьер-лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство
Президент клуба уверен, что финансовая ситуация под контролем